Зірка Євробачення звинуватив нардепку в цинізмі: та назвала "кармою" смерть українця під завалами

Український співак MÉLOVIN (Костянтин Бочаров) засудив заяву народної депутатки Марʼяни Безуглої, яка назвала загибель цивільного під час обстрілу "кармою".

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У соціальних мережах MÉLOVIN публічно висловився щодо резонансного допису нардепки Мар’яни Безуглої, яка назвала загибель киянина Дмитра Ісаєнка під час обстрілу "кармою".

Після годин пошуків під завалами стало відомо, що Дмитро, на якого батьки чекали біля зруйнованого російською ракетою будинку в Києві, не вижив. За історією спостерігала вся Україна і не тільки, сподіваючись, що чоловік виживе. Однією з перших на загибель Дмитра Ісаєнка відреагувала нардепка Марʼяна Безугла, однак не зі співчуттям, а з осудом, бо загиблий у свій час не долучився до лав Сил оборони України.

MÉLOVIN виділив три пункти, на які він звернув увагу, читаючи допис нардепки:

1. Цинізм фрази "карма" у контексті смерті цивільної особи під час обстрілу — звучить як виправдання смерті, хоча людина загинула від російської ракети.

2. Узагальнення і стигматизація: Безугла, судячи з тону, використовує смерть людини для демонстрації своєї позиції, але робить це через осуд жертви, що етично і комунікативно неприпустимо.

3. Нецензурна підміна співчуття і справедливості, навіть попри її застереження "співчуваю рідним", головний акцент тексту — це не співчуття, а моралізація після смерті, що ще більше загострює сприйняття.

Представник України на Євробаченні був спантеличений заявою політичної діячки, яку назвав "осудом мертвого".

"У кожного з нас – своя війна. Але біль у країні – спільний. І знаєте, ми так не виживемо. Не в цій країні. Не з такими словами. Не з таким тоном. Засуджувати людину після смерті, тим паче цивільну жертву війни, називати це "кармою" — це не про захист армії. Це про втрату чогось набагато глибшого. Співчуття. Серця. Людяності", — вважає музикант.

Зокрема, MÉLOVIN віддав шану захисникам і наголосив, що людяність має залишатися основною цінністю навіть під час війни.

"31-річний Дмитро Ісаєнко загинув у власному домі від російської ракети. І в цей момент не має значення, служив він чи ні. Він був українцем. І він був живим. А тепер його немає", — зазначив співак.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

MÉLOVIN зробив лазерну корекцію зору, яку відкладав роками.

співак MÉLOVIN пояснив, чому не виїхав за кордон під час війни, хоча мав таку можливість.

Крім того, Фокус писав, як на обстріл Києва 17 червня відреагувала Софія Ротару.