"Нікуди не тікаю": MELOVIN розповів, чому не виїхав з України (відео)

MELOVIN часто їздить на гастролі за кордон і міг там залишитися. Але артист любить свою батьківщину і свій народ, тому будує музичну кар'єру в Україні.

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Відомий український співак MELOVIN (справжнє ім'я Костянтин Бочаров) пояснив, чому не виїхав за кордон, хоча мав таку можливість. Артист 13 жовтня в інтерв'ю Суспільне Рівне зізнався, що часто буває на гастролях у багатьох країнах і назвав причини, через які залишається в Україні.

Співак висловився про тих українських артистів, які покинули нашу країну: "Менше народу — більше кисню. Але це стосується не війни, а саме артистів. Так сталося, вони обрали зовсім інше".

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За словами співака, під час війни він, як і більшість зірок, має можливість виїжджати за кордон на гастролі, де міг би залишитися. Однак MELOVIN не бачить себе без України. Востаннє він перетинав кордон у травні 2024 року. "Стільки разів міг залишитися там. Я дуже багато гастролював у Європі. Ми збирали величезні суми, привозили сюди, в Україну. І повірте, багато можливостей було залишитися там, враховуючи перспективи європейської аудиторії з Євробачення", — зазначив виконавець.

Концерт MELOVIN (архівне фото) Фото: https://www.instagram.com/melovin_official/

MELOVIN зазначив, що любить Україну і свій народ, тому будує свою музичну кар'єру на батьківщині. "Міг би залишитися (за кордоном — ред.) і творити далі свою музичну кар'єру. Але я нікуди не тікаю. Мені подобається, я люблю цю країну... Але мені подобаються ці люди, мені подобається тут повітря, мені подобається їздити виступати і для європейської аудиторії, і привозити якусь допомогу, якщо це можливо зробити... Я за кордоном не був більше шести днів. Я приїхав туди, залпом усе і ми повертаємося назад. Жодного разу не проштрафилися з кінцевою датою перебування", — поділився артист.

Раніше, 31 липня, MELOVIN розповів про свої гонорари під час війни. Співак зізнався, що з початку війни в Україні його життя дуже змінилося.