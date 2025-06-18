За його долею стежила вся країна: під час атаки 17 червня загинув студент київського університету

17 червня під час атаки на Київ загинув студент київського університету Дмитро Ісаєнко. Саме його батьки чекали біля руїн увесь день, поки рятувальники розбирали завали.

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Дмитро Ісаєнко був студентом Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Навчався на 1 курсі магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я, повідомляє пресслужба навчального закладу.

"Йому було лише 31. Молодий, світлий, добрий. Дмитро був гарним другом, гідним сином, натхненною людиною… Він жив, вчився, вірив у життя — поки його не забрала війна. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким", — йдеться у повідомленні.

Під час атаки на Київ загинув 31-річний Дмитро Ісаєнко Фото: УДУ імені Михайла Драгоманова

Допомогти родині Дмитра можна за посиланням. Банку на збір коштів відкрив його друг Олександр Бученко.

Номер картки банки: 4441 1111 2537 1967

Обстріл Києва 17 червня: деталі

В ніч на 17 червня ЗС РФ масовано атакували Київ ударними дронами та ракетами. Постраждали кілька районів столиці. Про руйнування в житловому будинку у Солом'янському районі повідомляли у Київській міській адміністрації.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповідав, що росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Києві ракетою. Житловий будинок у Солом'янському районі внаслідок влучання "склався" до рівня півтора-двох поверхів. Було зруйновано понад 40 квартир, мешканці будинку опинилися під завалами.

На Дмитра Ісаєнка батьки чекали увесь день біля завалів у надії побачити його живим. Їхні фото облетіли увесь світ, а за долею чоловіка стежила вся країна. Ввечері 17 червня стало відомо, що він не вижив.