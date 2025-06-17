Батьки чекали біля будинку весь день: у Києві з-під завалів деблокували тіло чоловіка, — ЗМІ

Рятувальники витягли з-під завалів зруйнованого під час обстрілу Києва 17 червня будинку у Солом'янському районі ще одного загиблого. Журналісти повідомляють, що йдеться про чоловіка, на якого батьки чекали біля руїн весь день.

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Журналісти повідомили, що хлопець, на якого батько та мати чекали біля знищеного росіянами дому в столиці, не вижив. Відео "Телевізійна служба новин" (ТСН) опублікувала в Telegram-каналі о 20:38.

"Батьки весь час залишалися біля руїн, чекаючи на звістку", — розповіли журналісти.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій станом на 19:50 повідомили, що деблокували з-під завалів дев'ятиповерхового будинку у Солом'янському районі тіло ще одного загиблого. Всього на момент публікації новини було відомо про 14 загиблих і 117 постраждалих.

За словами журналістів hromadske, речниця ДСНС Світлана Водолага підтвердила інформацію ЗМІ про загибель 31-річного чоловіка, на якого біля зруйнованої багатоповерхівки чекали батьки.

Обстріл Києва 17 червня: деталі

В ніч на 17 червня ЗС РФ масовано атакували Київ ударними дронами та ракетами. Постраждали кілька районів столиці. Про руйнування в житловому будинку у Солом'янському районі повідомляли у Київській міській адміністрації.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповідав, що росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Києві ракетою. Житловий будинок у Солом'янському районі внаслідок влучання "склався" до рівня півтора-двох поверхів. Було зруйновано понад 40 квартир, мешканці будинку опинилися під завалами.