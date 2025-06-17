У Києві з-під завалів будинку дістали хлопця, на порятунок якого чекали батьки, — журналістка (оновлено)

Журналістка Наталія Дєдова опублікувала допис про те, що після масованої атаки на Київ у ніч на 17 червня в Солом'янському районі дістали з-під завалів будинку живим хлопця, на визволення якого чекали батьки. В ДСНС повідомили, що не можуть підтвердити цю інформацію.

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Наталія Дєдова розповіла 17 червня у Facebook, що хлопець перебуває в лікарні.

"Хлопця дістали. Він живий. В лікарні", — написала журналістка.

Журналістка опублікувала допис про порятунок хлопця з-під завалів будинку у Києві Фото: скриншот

За інформацією журналістів hromadske, ні в Національній поліції, ні в Державній службі України з надзвичайних ситуацій не можуть підтвердити повідомлення про порятунок хлопця, а його батьки наразі перебувають із психологом.

Після поширення коментарів ДСНС Наталія Дєдова видалила свій допис у Facebook.

ЗС РФ масовано атакували Київ у ніч на 17 червня дронами типу Shahed і ракетами різних типів. Вибухи лунали у кількох районах міста, у Київській міській адміністрації повідомляли про руйнування в житловому будинку у Солом'янському районі.

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