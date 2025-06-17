В Киеве из-под завалов дома достали парня, спасения которого ждали родители, — журналистка (обновлено)

Журналистка Наталья Дедова опубликовала сообщение о том, что после массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня в Соломенском районе достали из-под завалов дома живым парня, освобождения которого ждали родители. В ГСЧС сообщили, что не могут подтвердить эту информацию.

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Наталья Дедова рассказала 17 июня в Facebook, что парень находится в больнице.

"Парня достали. Он жив. В больнице", — написала журналистка.

Журналистка опубликовала сообщение о спасении парня из-под завалов дома в Киеве Фото: скриншот

По информации журналистов hromadske, ни в Национальной полиции, ни в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям не могут подтвердить сообщение о спасении парня, а его родители сейчас находятся с психологом.

После распространения комментариев ГСЧС Наталья Дедова удалила свое сообщение в Facebook.

ВС РФ массированно атаковали Киев в ночь на 17 июня дронами типа Shahed и ракетами различных типов. Взрывы раздавались в нескольких районах города, в Киевской городской администрации сообщали о разрушениях в жилом доме в Соломенском районе.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко раскрыл детали удара по многоэтажке в Киеве. Он рассказал, что после удара ракеты девятиэтажка "сложилась" до уровня полутора-двух этажей, под завалами оказались люди. Из-под завалов удалось спасти нескольких пожилых людей.

Журналисты после ночного удара по Киеву показали вид квартиры, в которую попал беспилотник в Дарницком районе. Сын жильцов квартиры в момент попадания прятался в ванной комнаты и смог избежать травм, а родители в совместные получили ранения.