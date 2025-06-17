Ночной удар по Киеву: как выглядит квартира, в которую попал БПЛА в Дарницком районе (видео)

Во время атаки ночью на 17 июня один из дронов попал в 15-16 этажи жилого дома в Дарницком районе. Жители квартиры, которая больше всего пострадала, впустили в свое жилье журналистов.

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Квартира находится на 14 этаже, но именно она получила наибольшие разрушения. В ней побывала корреспондент телеканала "Киев". Сын жильцов жилья в момент попадания прятался в ванной комнате, и его это спасло от травм. На ребенка лишь немного посыпалась пыль. Его родители находились в спальне, поэтому получили ранения.

"К счастью, их сразу госпитализировали, они уже получили медицинскую помощь", — передала журналистка с места событий.

Как вспоминает жительница квартиры, она проснулась уже от того, что на ней лежал бетон. В квартире было темно и стоял специфический запах. Когда дрон подлетал, мужчина уже начал двигаться к выходу из комнаты, и женщина шла за ним.

"Ну и все! Это секунда дела! Ты не понимаешь, что происходит. То есть ты даже взрыв не слышишь, ты уже под обломками", — подчеркнула она.

По словам киевлянки, большой комнаты больше нет — она разрушена. Уцелела только детская, где выходят окна на другую сторону. Там только повылетали окна.

Корреспондентка также рассказала, что в квартире полностью вынесло двери. Стена, которая отделяла гостиную от коридора, полностью разрушена. Там стоял большой рояль, который ударной волной отнесло от стены. Обломки в квартире перемешаны с личными вещами — куртками, обувью и тому подобное. В коридорной комнате ничего не сохранилось.

В издании "Главком" уточнили, что удар "Шахеда" задел 14-18 этажи дома в Дарницком районе. Владельцы одной из квартир рассказали, что после взрыва нашли свою собаку, но потеряли кота. Сообщается, что женщину из квартиры на 18 этаже забрала "скорая".

Последствия попадания БПЛА в Дарницком районе Киева Фото: Главком Удар "Шахеда" повредил квартиры на нескольких этажах Фото: Главком

Напомним, 18 июня в Киеве объявили Днем траура. Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о трех погибших в Дарницком районе. Также продолжается спасательная операция в Соломенском районе, где ракета уничтожила целый подъезд девятиэтажки. Количество пострадавших достигает 114 человек.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что по дому в Киеве ударила одна из ракет Х-101. Также он подтвердил, что Россия, вероятно, ночью била кассетными снарядами именно по столице.