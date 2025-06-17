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Ночной удар по Киеву: как выглядит квартира, в которую попал БПЛА в Дарницком районе (видео)

Удар БПЛА по дому в Дарницком районе во время ночной атаки на Киев 17 июня
Фото: Коллаж | Столичные власти информировали о гибели в Дарницком районе трех человек

Во время атаки ночью на 17 июня один из дронов попал в 15-16 этажи жилого дома в Дарницком районе. Жители квартиры, которая больше всего пострадала, впустили в свое жилье журналистов.

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Квартира находится на 14 этаже, но именно она получила наибольшие разрушения. В ней побывала корреспондент телеканала "Киев". Сын жильцов жилья в момент попадания прятался в ванной комнате, и его это спасло от травм. На ребенка лишь немного посыпалась пыль. Его родители находились в спальне, поэтому получили ранения.

"К счастью, их сразу госпитализировали, они уже получили медицинскую помощь", — передала журналистка с места событий.

Как вспоминает жительница квартиры, она проснулась уже от того, что на ней лежал бетон. В квартире было темно и стоял специфический запах. Когда дрон подлетал, мужчина уже начал двигаться к выходу из комнаты, и женщина шла за ним.

"Ну и все! Это секунда дела! Ты не понимаешь, что происходит. То есть ты даже взрыв не слышишь, ты уже под обломками", — подчеркнула она.

По словам киевлянки, большой комнаты больше нет — она разрушена. Уцелела только детская, где выходят окна на другую сторону. Там только повылетали окна.

Корреспондентка также рассказала, что в квартире полностью вынесло двери. Стена, которая отделяла гостиную от коридора, полностью разрушена. Там стоял большой рояль, который ударной волной отнесло от стены. Обломки в квартире перемешаны с личными вещами — куртками, обувью и тому подобное. В коридорной комнате ничего не сохранилось.

В издании "Главком" уточнили, что удар "Шахеда" задел 14-18 этажи дома в Дарницком районе. Владельцы одной из квартир рассказали, что после взрыва нашли свою собаку, но потеряли кота. Сообщается, что женщину из квартиры на 18 этаже забрала "скорая".

Последствия удара БПЛА по дому в Дарницком районе во время ночной атаки на Киев 17 июня Fullscreen
Последствия попадания БПЛА в Дарницком районе Киева
Фото: Главком
Дом в Дарницком районе после удара БПЛА во время ночной атаки на Киев 17 июня Fullscreen
Удар "Шахеда" повредил квартиры на нескольких этажах
Фото: Главком

Напомним, 18 июня в Киеве объявили Днем траура. Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о трех погибших в Дарницком районе. Также продолжается спасательная операция в Соломенском районе, где ракета уничтожила целый подъезд девятиэтажки. Количество пострадавших достигает 114 человек.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что по дому в Киеве ударила одна из ракет Х-101. Также он подтвердил, что Россия, вероятно, ночью била кассетными снарядами именно по столице.