Нічний удар по Києву: як виглядає квартира, в яку поцілив БПЛА у Дарницькому районі (відео)

Під час атаки вночі на 17 червня один з дронів влучив у 15-16 поверхи житлового будинку в Дарницькому районі. Мешканці квартири, яка найбільше постраждала, впустили у своє житло журналістів.

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Квартира знаходиться на 14 поверсі, але саме вона отримала найбільші руйнування. У ній побувала кореспондентка телеканалу "Київ". Син мешканців житла в момент влучання ховався у ванній кімнаті, і його це врятувало від травм. На дитину лише трохи посипався пил. Його батьки перебували у спальні, тому отримали поранення.

"На щастя, їх одразу госпіталізували, вони вже отримали медичну допомогу", — передала журналістка з місця подій.

Як згадує мешканка квартири, вона прокинулась вже від того, що на ній лежав бетон. У квартирі було темно і стояв специфічний запах. Коли дрон підлітав, чоловік вже почав рухатись до виходу з кімнати, і жінка йшла за ним.

"Ну і все! Це секунда діла! Ти не розумієш, що відбувається. Тобто ти навіть вибух не чуєш, ти вже під уламками", — наголосила вона.

Зі слів киянки, великої кімнати більше немає — вона зруйнована. Вціліла лише дитяча, де виходять вікна на інший бік. Там лише повилітали вікна.

Кореспондентка також розповіла, що у квартирі повністю винесло двері. Стіна, яка відділяла вітальню від коридору, повністю зруйнована. Там стояв великий рояль, який ударною хвилею віднесло від стіни. Уламки у квартирі перемішані з особистими речами — куртками, взуттям тощо. У коридорній кімнаті нічого не збереглося.

У виданні "Главком" уточнили, що удар "Шахеда" зачепив 14-18 поверхи будинку у Дарницькому районі. Власники однієї з квартир розповіли, що після вибуху знайшли свого собаку, але загубили кота. Повідомляється, що жінку з квартири на 18 поверсі забрала "швидка".

Наслідки влучання БПЛА у Дарницькому районі Києва Фото: Главком Удар "Шахеда" пошкодив квартири на кількох поверхах Фото: Главком

Нагадаємо, 18 червня у Києві оголосили Днем жалоби. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про трьох загиблих у Дарницькому районі. Також триває рятувальна операція в Солом’янському районі, де ракета знищила цілий під’їзд дев’ятиповерхівки. Кількість постраждалих сягає 114 осіб.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що по будинку у Києві вдарила одна з ракет Х-101. Також він підтвердив, що Росія, ймовірно, вночі била касетними снарядами саме по столиці.