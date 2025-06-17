Касетні снаряди та рій "Шахедів": Ігнат розповів, що під час нічної атаки збивали над Києвом

Вночі на 17 червня Київ пережив масовану атаку, різні райони атакували дрони й ракети. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що у столиці знайшли фрагменти касетних боєприпасів, покликаних збільшувати кількість жертв.

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"Це дійсно справжній терор сьогодні пережив і Київ, і інші міста. Величезна кількість дронів була залучена — 440", — сказав в ефірі телемарафону начальник управління комунікацій командування ПС.

З його слів, деяку кількість цілей збивають новими засобами. Тактика ворога полягає у запуску з різних напрямків великої кількості ударних БПЛА та дронів-імітаторів. Цього разу саме "Шахедів" було досить багато — приблизно 280.

"Величезна кількість оцих "Шахедів" просто з різних боків оточували Київ. Залітали по руслу Дніпра деякі й решта — зі східного-західного напрямку, атакуючи столицю, власне, в різних районах", — розповів полковник.

Він назвав наслідки нічної атаки жахливими й пояснив їх саме кількістю ударних дронів. Ігнат згадав про офіційно оприлюднене зведення Повітряних сил, підкресливши, що багато ракет були збиті. Зокрема, обидва "Кинджали" не досягли своїх цілей. Одна з 16 крилатих ракет Х-101 влучила у будинок, решту вдалося збити. Чотири ракети "Калібр" не вдалося перехопити на запорізькому напрямку.

Загалом удари зафіксували у 10 локаціях, у приблизно 34 локаціях є наслідки падіння уламків.

"Протиповітряна оборона, збиваючи БПЛА, дійсно припиняє їхню траєкторію маршруту. Але у вигляді уламків тих самих, у вигляді фрагментів збитих дронів вони повертаються на землю. Саме тому знаходитись в укритті під час бойової роботи — вкрай і вкрай важливо", — наголосив речник.

Він зауважив, що столична влада вже повідомила про виявлення фрагментів касетних боєприпасів, якими, ймовірно, РФ обстрілювала сьогодні саме Київ.

"Всі прекрасно розуміють, що це суббоєприпаси, які мають велику кількість уражаючих елементів для того, щоб уразити якомога більше людей. (…) Це чистої води тероризм", — додав Ігнат.

Нагадало, кулі розміром як кулак, виявлені екстреними службами у житловому масиві Нивки, показав мер Києва Віталій Кличко. З його слів, одна з ракет там влучила у житловий будинок, але обійшлося без загиблих.

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