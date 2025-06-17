Родители ждали возле дома весь день: в Киеве из-под завалов деблокировали тело мужчины, — СМИ

Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного во время обстрела Киева 17 июня дома в Соломенском районе еще одного погибшего. Журналисты сообщают, что речь идет о мужчине, которого родители ждали возле руин весь день.

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Журналисты сообщили, что парень, которого отец и мать ждали возле уничтоженного россиянами дома в столице, не выжил. Видео "Телевизионная служба новостей" (ТСН) опубликовала в Telegram-канале в 20:38.

"Родители все время оставались возле руин, ожидая известия", — рассказали журналисты.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 19:50 сообщили, что деблокировали из-под завалов девятиэтажного дома в Соломенском районе тело еще одного погибшего. Всего на момент публикации новости было известно о 14 погибших и 117 пострадавших.

По словам журналистов hromadske, пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага подтвердила информацию СМИ о гибели 31-летнего мужчины, которого возле разрушенной многоэтажки ждали родители.

Обстрел Киева 17 июня: детали

В ночь на 17 июня ВС РФ массированно атаковали Киев ударными дронами и ракетами. Пострадали несколько районов столицы. О разрушениях в жилом доме в Соломенском районе сообщали в Киевской городской администрации.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказывал, что россияне нанесли удар по многоэтажке в Киеве ракетой. Жилой дом в Соломенском районе в результате попадания "сложился" до уровня полутора-двух этажей. Было разрушено более 40 квартир, жители дома оказались под завалами.