За его судьбой следила вся страна: во время атаки 17 июня погиб студент киевского университета

17 июня во время атаки на Киев погиб студент Киевского университета Дмитрий Исаенко. Именно его родители ждали возле руин весь день, пока спасатели разбирали завалы.

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Дмитрий Исаенко был студентом Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова. Учился на 1 курсе магистратуры факультета физического воспитания, спорта и здоровья, сообщает пресс-служба учебного заведения.

"Ему было всего 31. Молодой, светлый, добрый. Дмитрий был хорошим другом, достойным сыном, вдохновенным человеком... Он жил, учился, верил в жизнь — пока его не забрала война. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Во время атаки на Киев погиб 31-летний Дмитрий Исаенко Фото: УДУ імені Михайла Драгоманова

Помочь семье Дмитрия можно по ссылке. Банка на сбор средств открыл его друг Александр Бученко.

Номер карты банка: 4441 1111 2537 1967

Обстрел Киева 17 июня: детали

В ночь на 17 июня ВС РФ массированно атаковали Киев ударными дронами и ракетами. Пострадали несколько районов столицы. О разрушениях в жилом доме в Соломенском районе сообщали в Киевской городской администрации.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказывал, что россияне нанесли удар по многоэтажке в Киеве ракетой. Жилой дом в Соломенском районе в результате попадания "сложился" до уровня полутора-двух этажей. Было разрушено более 40 квартир, жители дома оказались под завалами.

Дмитрия Исаенко родители ждали весь день у завалов в надежде увидеть его живым. Их фото облетели весь мир, а за судьбой мужчины следила вся страна. Вечером 17 июня стало известно, что он не выжил.