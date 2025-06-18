"Косив від армії": Безугла назвала загибель чоловіка під завалами будинку у Києві "кармою"

Народна депутатка України Мар'яна Безугла висловилася про загиблого під час атаки на Київ 17 червня Дмитра Ісаєнка, на порятунок якого весь день чекали біля завалів будинку його батьки. Парламентарка звинуватила чоловіка в ухиленні від військової служби.

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У дописі у своєму акаунті в Telegram нардепка опублікувала посилання на матеріал про загиблого Дмитра Ісаєнка. В ньому йдеться про те, що 31-річний киянин був студентом першого курсу магістратури Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

Нардепка Безугла заявила, що загиблий під завалами будинку у Києві Дмитро Ісаєнко "косив від армії" Фото: скриншот

"Косив від армії, але "карма", — написала Безугла.

За кілька хвилин у нових дописах нардепка висловила співчуття рідним і близьким загиблого та пояснила, що вона "на боці сотень тисяч військових, права яких особливо нікого не цікавлять".

"Вони гинуть щодня, зокрема через дурні рішення, але — тиша. Їх потрібно змінювати, підтримати, піти у військо, але…" — написала Безугла.

Депутатка пояснила, що мала на увазі, коли заявляла про "карму".

"Дивіться, наша "карма" — то перемога. Але перемогу треба робити, а не чекати, що хтось старший принесе її тобі. Інакше "кармою" стане смерть — соціальна і фізична. Усіх. Ті, хто залишаться, просто стануть російськими зомбі", — написала нардепка.

Вона додала, що Україні необхідний "новий суспільний договір" та чіткі терміни служби.

"Вийдіть на вулиці і подивіться, скільки там здорових тридцятирічних чоловіків. І хто воює вже четвертий рік?" — запитала Безугла.

Також вона заявила, що, на її думку, потрібно запровадити мобілізацію жінок на оборонні підприємства та тилові посади.

Безугла пояснила, чому назвала "кармою" загибель 31-річного киянина під час російського обстрілу Фото: скриншот

Що відомо про Дмитра Ісаєнка

В університеті розповіли, що Дмитро Костянтинович Ісаєнко навчався на факультеті фізичного виховання, спорту і здоров’я за спеціальністю "Фізична культура і спорт (здоров’я людини та фізична рекреація)". Його батьки чекали на звістку про сина біля зруйнованої багатоповерхівки в Солом'янському районі столиці.

"Це хлопець, за долею якого стежила вся країна. Той, чиї батьки стояли біля руїн знищеного будинку й чекали свого сина, молилися та не відходили… Ми всі молилися разом із ними. Їхні світлини облетіли весь світ, стали символом болю й надії… Та дива не сталося", — ідеться в дописі на Facebook-сторінці вишу.

Убитий росіянами під час обстрілу Києва Дмитро Ісаєнко навчався на 1-му курсі магістратури Фото: УДУ імені Михайла Драгоманова

В УДУ імені Михайла Драгоманова додали, що 31-річний Дмитро був світлою та доброю людиною, та висловили співчуття рідним і близьким.

"Дмитро був гарним другом, гідним сином, натхненною людиною… Він жив, вчився, вірив у життя — поки його не забрала війна", — сказали в університеті.

Атака на Київ 17 червня забрала життя щонайменше 15 людей

Ввечері 17 червня журналісти повідомили, що у Києві з-під завалів деблокували тіло чоловіка, батьки якого чекали на його порятунок біля зруйнованого росіянами будинку цілий день.

Президент України Володимир Зеленський під час саміту G7 в Канаді 17 червня розповів про наслідки масованого удару РФ по Києву. За його словами, влучання та падіння уламків у столиці було зафіксовано у близько 30 місцях. На вечір 17 червня було відомо про 131 поранену людину і 15 загиблих, серед яких був громадянин Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, 16 червня народна депутатка Мар'яна Безугла припустила, кого в Україні в разі відставки уряду можуть обрати прем'єром. На її думку, наступним прем'єр-міністром може стати перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.