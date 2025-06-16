"Всі вони — сателіти": Безугла розповіла, кого в разі відставки уряду можуть обрати прем'єром

Народна депутатка України Мар'яна Безугла припустила, що в разі відставки Дениса Шмигаля наступним прем'єр-міністром України може стати Юлія Свириденко — перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України.

Related video

У своєму Telegram-каналі Мар'яна Безугла написала, що вважає найкращим кандидатом на посаду прем'єра Михайла Федорова — нині віцепрем’єр-міністра та міністра цифрової трансформації. Проте, за її словами, Федорова нібито може "не пропустити" керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Але Андрій Борисович його не пропустить і загалом має на Михайла велику алергію. Алергія — це погано, перш за все, для Михайла. Президент прямо проти своєї правої руки, тобто Андрія Борисовича, не піде", — написала Безугла.

Найімовірнішою кандидатурою нардепка вважає Юлію Свириденко, яку вона називає "вихованицею Єрмака". Водночас Безугла вважає, що перша віцепрем'єр-міністерка є "некорупційною, технократичною та доволі етичною", і відзначає її фахові здібності.

"Не всі люди, яких лобіює голова ОП, обов’язково ч*рти, і це теж треба розуміти та не перегинати палицю — він привів багато достойних", — зазначила депутатка.

При цьому, на думку Безуглої, всі пов'язані з керівником Офісу президента урядовці "не суб'єктні" та є "сателітами".

"Всі вони — сателіти. І це не про бути сателітами президента", — написала нардепка.

На думку Безуглої, наступним прем'єр-міністром можуть обрати першу віцепрем'єр-міністерку Свириденко Фото: скриншот

Відставку уряду Шмигаля ініціював Разумков

Народний депутат України Дмитро Разумков разом з очолюваним ним міжфракційним об'єднанням "Розумна політика" ініціював відставку уряду Дениса Шмигаля 13 червня. Він заявив, що Кабмін провалив роботу у всіх напрямках, зокрема не зміг розв'язати проблеми дефіциту бюджету, нестачі коштів на армію та виплати захисникам і падіння економіки країни. Разумков також закликав Шмигаля піти у відставку за власним бажанням, щоб зекономити час на підготовку документів.

Нагадаємо, 11 червня нардепка Мар'яна Безугла заявляла, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нібито забороняв будувати фортифікації в Дніпропетровській області на кордоні з Донеччиною.