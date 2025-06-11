Сирський забороняв будувати фортифікації в Дніпропетровській області, — Безугла

Мар'яна Безугла, народна депутатка, яка нині не входить до складу будь-якої фракції, стверджує, що російські військові заходять в Дніпропетровську область. А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нібито забороняв будувати фортифікації на кордоні регіону із Донецькою областю.

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Про це народна депутатка написала на своїй сторінці в Facebook.

"Тим часом росіяни заходять в Дніпропетровську область. Ну, це було питання часу, ніхто стіну на кордоні областей не будував ці три роки", - написала Безугла. Вона розкритикувала Дніпропетровську ОВА та заявила, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський "забороняв" будувати фортифікації на кордоні двох областей.

Пост Мар'яни Безуглої Фото: Скріншот

"Сирський довгий час особисто забороняв будувати фортифікації в області й на кордоні з Донецькою, бо "отобьом". Неідеологічно, коротше. Те саме було щодо обладнання рубежів за Бахмутом, пам’ятаю. І ще багато чого. Логічно: планування совка на рівні плінтуса "ні кроку назад, точка", - резюмувала Безугла.

Нагадаємо, раніше 11 червня Мар'яна Безугла заявила, що росіяни не збираються закінчувати війну, адже вони "тільки почали". Зі слів Безуглої, справжня ціль нової наступальної кампанії — столиця України.

А 9 червня вона розповідала, що росіяни так швидко просуваються в Сумській області, тому що нібито генерали та в Сумській ОВА списують майно.