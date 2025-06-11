"Немає обмежень для РФ": росіяни наступають не на Суми, а на Київ, — Безугла

Парламентарка заявила, що окупанти не збираються закінчувати війну, адже вони тільки почали. Зі слів Мар’яни Безуглої, справжня ціль нової наступальної кампанії — столиця.

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Про це народна депутатка, яка нині не входить до складу будь-якої фракції, Мар’яна Безугла повідомила у соцмережах 11 червня.

На її думку, надагресивна поведінка РФ, поки президент США Дональд Трамп говорить про мирні переговори, є логічною.

"Вони не демонструють бажання миру й зовсім не мімікрують під тему миру, адже не збираються завершувати війну. Вони лише почали. Далі — Європа. Стільки смачного. І не кажіть про самознищення — (Адольф — ред.) Гітлер теж ішов шляхом самознищення, але це його не зупиняло", — пояснила парламентарка.

Вона наголосила, що Кремль з кожним днем все нахабніше розтягує межі реакції США. Ворог перевіряє, де тепер у Вашингтона можуть бути "червоні лінії" й чи є вони взагалі. Безугла нагадала про постійні атаки, внаслідок яких гинуть цивільні українці, та спроби просування ЗС РФ вглиб країни. Окупанти поводяться все агресивніше, а американці "не рвуться до дій".

"Усі бар'єри вкотре знято. Немає обмежень для РФ. Етап пройдено. Тож далі вони, навпаки, робитимуть ще більше, ще нахабніше, ще амбітніше — аби забрати ще і все, поки триває "вікно можливостей", а світ перебудовується під наступні реалії", — зазначила нардепка.

Вона підкреслила, що новий наступ ЗС РФ у Сумській області — це наступ не на Суми, а на Київ, як фізично, так й ідеологічно.

"Зверніть увагу на маршрути й відстані. Фронт зараз уже знову за 300 км від Києва, росіяни без червоних ліній — окрім хіба що застосування ядерної зброї. Поки що", — додала Безугла.

З її слів, це — реалії та прямі наслідки Вашингтона від його ролі "світового поліціянта", а також початку перетворення США на ще одну тоталітарну країну.

Нагадаємо, 10 червня аналітики DeepState інформували про просування ЗС РФ поблизу Юнаківки у Сумській області. Також зазначалось, що окупанти не полишають спроб пробитись до Дніпропетровської області.

Раніше, 9 червня, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про рух колон російської техніки, яку ворог перекидає на Сумський напрямок. Офіцер Сил оборони "Алекс" заявив, що Сумська область зараз — це "Вовчанський напрямок минулого літа".