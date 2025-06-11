"Нет ограничений для РФ": россияне наступают не на Сумы, а на Киев, — Безуглая

Парламентарий заявила, что оккупанты не собираются заканчивать войну, ведь они только начали. По словам Марьяны Безуглой, настоящая цель новой наступательной кампании — столица.

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Об этом народный депутат, которая сейчас не входит в состав какой-либо фракции, Марьяна Безуглая сообщила в соцсетях 11 июня.

По ее мнению, сверхагрессивное поведение РФ, пока президент США Дональд Трамп говорит о мирных переговорах, является логичным.

"Они не демонстрируют желание мира и совсем не мимикрируют под тему мира, ведь не собираются завершать войну. Они только начали. Дальше — Европа. Столько вкусного. И не говорите о самоуничтожении — (Адольф — ред.) Гитлер тоже шел путем самоуничтожения, но это его не останавливало", — пояснила парламентарий.

Она подчеркнула, что Кремль с каждым днем все наглее растягивает границы реакции США. Враг проверяет, где теперь у Вашингтона могут быть "красные линии" и есть ли они вообще. Безуглая напомнила о постоянных атаках, в результате которых гибнут гражданские украинцы, и попытках продвижения ВС РФ вглубь страны. Оккупанты ведут себя все агрессивнее, а американцы "не рвутся к действиям".

"Все барьеры в очередной раз сняты. Нет ограничений для РФ. Этап пройден. Поэтому дальше они, наоборот, будут делать еще больше, еще наглее, еще амбициознее — чтобы забрать еще и все, пока длится "окно возможностей", а мир перестраивается под следующие реалии", — отметила нардеп.

Она подчеркнула, что новое наступление ВС РФ в Сумской области — это наступление не на Сумы, а на Киев, как физически, так и идеологически.

"Обратите внимание на маршруты и расстояния. Фронт сейчас уже снова в 300 км от Киева, россияне без красных линий — кроме разве что применения ядерного оружия. Пока что", — добавила Безуглая.

По её словам, это — реалии и прямые последствия Вашингтона от его роли "мирового полицейского", а также начала превращения США в ещё одну тоталитарную страну.

Напомним, 10 июня аналитики DeepState информировали о продвижении ВС РФ вблизи Юнаковки в Сумской области. Также отмечалось, что оккупанты не оставляют попыток пробиться в Днепропетровскую область.

Ранее, 9 июня, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко о движении колонн российской техники, которую враг перебрасывает на Сумское направление. Офицер Сил обороны "Алекс" заявил, что Сумская область сейчас — это "Волчанское направление прошлого лета".