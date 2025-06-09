На выходных зафиксировали наибольшую переброску техники ВС РФ с юга: куда двигались колонны

Российская военная техника направлялась из Крыма и Херсонской области. Она включала более 10 САУ, системы ПВО, колонны на более 40 грузовиков с боекомплектами и живой силой.

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Об этом 9 июня сообщил в соцсетях руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Выходные через Мариуполь в сторону Новоазовска, далее в Таганрог россияне перебрасывали большое количество военной техники и личного состава. Зафиксировано не менее 10 САУ в состоянии "новая", и более 40 грузовиков с живой силой и БК и один комплекс ПВО", — передал он.

Андрющенко подчеркнул, что дальше технику грузят на железную дорогу и перебрасывают в Курскую область. Фактически эти ресурсы перебрасывают в Сумскую область. При этом на единицах техники преобладает тактическая маркировка, которая выглядит как треугольник в треугольнике.

"Это самая большая переброска за последние полгода в принципе, и первая подобная за весь период войны. Наиболее удивляет поставки САУ в состоянии "новые" с направления Крыма. Разбираемся", — добавил глава Центра изучения оккупации.

Лейтенант Сил обороны "Алекс" 9 июня заявил, что Сумская область сейчас — это "Волчанское направление прошлого лета". ВС РФ наступают, но из-за нестабильности линии соприкосновения, защитники могут вести более маневренные бои и пытаться вытеснить врага.

"Но есть одно "но" — роль дронов значительно возросла на поле боя, чем было это в прошлом году, поэтому и промутить подобные операции с контратаками — будет трудно, но при грамотном планировании вполне возможно", — заметил "Алекс".

Напомним, в The Economist сообщили, что летнее наступление в ВС РФ называют "последним рывком", чтобы сломать украинцев. Цель операции — обеспечить символическую победу президенту Владимиру Путину "почти любой ценой".

8 июня в Кремле и Минобороны РФ заявили о наступлении оккупантов в Днепропетровской области. В Генштабе ВСУ опровергли заявления, заверив, что бои идут в Донецкой области.