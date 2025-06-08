В России заявили о заходе на территорию Днепропетровской области: Генштаб ВСУ опроверг фейк

Вооруженные силы Российской Федерации якобы начали наступление в Днепропетровской области.

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Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, это стало прямым ответом на отказ признания "реалий войны" на переговорах.

В Минобороны России сообщили, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" уже вышли на западную границу Донецкой области. Наступление ВС РФ продолжают развивать на территории Днепропетровской области.

При этом подтверждений захода россиян на территорию Днепропетровской области нет.

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"Силы обороны Юга" сообщают, что в районе боевой ответственности 31-й отдельной бригады напряженно, так как враг не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область. Однако украинские защитники мужественно и профессионально удерживают свой участок фронта, ломая планы оккупанта.

"Эта работа не прекращается ни на мгновение", — говорится в сообщении.

В то же время спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, майор Андрей Ковалев в комментарии "РБК-Украина" подчеркнул, что заявления о продвижении оккупантов на данном направлении является российским фейком.

"Эта информация не соответствует действительности. Бои продолжаются в Донецкой области. А приведенный текст — российская дезинформация", — пояснил представитель Генштаба.

Расстояние до админграницы с Днепропетровской областью Фото: скриншот

Отметим, что согласно данным аналитического ресурса DeepState, до административной границы Днепропетровской россиянам еще около 2 км.

Фокус писал, что о выходе на границу Днепропетровской области россияне заявляли еще 21 мая.

Напомним, на административной границе Днепропетровской области, напротив Новопавловки, продолжается наступление Вооруженных сил Российской Федерации с использованием пехоты и бронеавтомобилей. Бойцы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев показали, как наносят удары FPV-дронами по российским военным, которые атакуют украинские позиции.