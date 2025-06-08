У Росії заявили про захід на територію Дніпропетровської області: Генштаб ЗСУ спростував фейк

Збройні сили Російської Федерації нібито почали наступ у Дніпропетровській області.

Related video

Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

За його словами, це стало прямою відповіддю на відмову визнання "реалій війни" на переговорах.

У Міноборони Росії повідомили, що підрозділи 90-ї танкової дивізії угруповання військ "Центр" уже вийшли на західний кордон Донецької області. Наступ ЗС РФ продовжують розвивати на території Дніпропетровської області.

При цьому підтверджень заходу росіян на територію Дніпропетровської області немає.

Важливо

Путін збирається створити "буфер" в Україні: Медведєв показав межі цієї зони (карта)

"Сили оборони Півдня" повідомляють, що в районі бойової відповідальності 31-ї окремої бригади напружено, бо ворог не полишає намірів зайти на Дніпропетровщину. Однак українські захисники мужньо та професійно утримують свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта.

"Ця робота не припиняється ні на мить", — йдеться в повідомленні.

Водночас речник Генерального штабу Збройних сил України, майор Андрій Ковальов у коментарі "РБК-Україна" підкреслив, що заяви про просування окупантів на цьому напрямку є російським фейком.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Бої тривають у Донецькій області. А наведений текст — російська дезінформація", — пояснив представник Генштабу.

Відстань до адмінкордону з Дніпропетровською областю Фото: скриншот

Зазначимо, що згідно з даними аналітичного ресурсу DeepState, до адміністративного кордону Дніпропетровської області росіянам ще близько 2 км.

Фокус писав, що про вихід на кордон Дніпропетровської області росіяни заявляли ще 21 травня.

Нагадаємо, на адміністративному кордоні Дніпропетровської області, навпроти Новопавлівки, триває наступ Збройних сил Російської Федерації з використанням піхоти і бронеавтомобілів. Бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців показали, як завдають ударів FPV-дронамі по російських військових, які атакують українські позиції.