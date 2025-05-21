Росіяни заявили про вихід на кордон Дніпропетровської області

Російські Z-блогери заявили, що ЗС РФ вийшли на кордон Дніпропетровської області, та опублікували фото нібито окупантів біля загородження з колючого дроту. Командування Сил оборони України на момент публікації матеріалу не коментувало ці повідомлення.

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Світлину опублікував 21 травня російський Z-канал у Telegram "Воевода вещает".

Аналітики DeepState своєю чергою станом на 20 травня повідомляли про просування ЗС РФ в районі Новоолександрівки в Донецькій області в бік кордону з Дніпропетровщиною.

Ситуація біля кордону з Дніпропетровщиною станом на 19 травня Фото: скриншот ЗС РФ станом на 20 травня просунулися біля Новоолександрівки Фото: скриншот

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