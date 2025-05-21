Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Росіяни заявили про вихід на кордон Дніпропетровської області

РФ на кордоні Дніпропетровщини, ЗС РФ, кордон Дніпропетровської області, наступ ЗС РФ, окупанти в Дніпропетровщині
Фото: Telegram / ZOV_Voevoda | Z-пабліки поширюють фото нібито окупантів на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей

Російські Z-блогери заявили, що ЗС РФ вийшли на кордон Дніпропетровської області, та опублікували фото нібито окупантів біля загородження з колючого дроту. Командування Сил оборони України на момент публікації матеріалу не коментувало ці повідомлення.

Related video

Світлину опублікував 21 травня російський Z-канал у Telegram "Воевода вещает".

Аналітики DeepState своєю чергою станом на 20 травня повідомляли про просування ЗС РФ в районі Новоолександрівки в Донецькій області в бік кордону з Дніпропетровщиною.

наступ РФ, РФ на кордоні Дніпропетровщини, ЗС РФ, наступ ЗС РФ, DeepState Fullscreen
Ситуація біля кордону з Дніпропетровщиною станом на 19 травня
Фото: скриншот
наступ РФ, РФ на кордоні Дніпропетровщини, ЗС РФ, наступ ЗС РФ, DeepState Fullscreen
ЗС РФ станом на 20 травня просунулися біля Новоолександрівки
Фото: скриншот

Новина доповнюється…