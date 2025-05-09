"Не стояло прямих задач": у DeepState розповіли про наближення ЗС РФ до Дніпропетровщини (мапа)

Російська армія наближається до Дніпропетровщини, і, попри відсутність прямих наказів наступати на регіон, цілком може це зробити. Однак перед цим ЗС РФ мають на меті захоплення "сотень сіл та містечок", зокрема Костянтинівки у Донецькій області, вважають аналітики. Лише на Покровському напрямку упродовж доби росіяни намагалися 51 раз прорвати оборону.

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Про ризики наближення росіян до кордонів Дніпропетровської області у Telegram-каналі проєкту DeepState розповіли ввечері 9 травня.

"Як нам відомо, у ворога не стояло прямих задач здійснювати наступ на Дніпропетровщину, де мало б бути застосовано велику кількість ресурсів. Але скористатися можливістю після досягнення кордонів Донецької області вони можуть, і, скоріше за все, це зроблять — варто лише розуміти, як саме", — вважають аналітики.

За їхніми твердженнями, наразі основна глобальна мета російської армії — цілковита окупація Донецької області. В ході досягнення цієї цілі ЗС РФ мають перед собою тактичні та локальні завдання зі встановленими дедлайнами і порядком застосування сил на полі бою.

DeepState | ситуація на Донеччині та поблизу Дніпропетровщини

За оцінкою аналітиків, наразі одним із пріоритетних відтинків для російської армії є Покровськ-Мирноград, хоча і тут ЗС РФ зіткнулися з проблемами: речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі "Суспільного" 6 травня розповів, що росіяни намагалися обійти Покровськ, однак це їм не вдалося. Тим не менше, зазначалося, що до кордону з Дніпропетровською областю у ЗС РФ залишилося 3 кілометри.

Також аналітики зазначили, що перед росіянами у майбутньому стоять цілі із захоплення "сотень сіл та містечок". Також йдеться про Торецьк, Часів Яр, Покровськ, Мирноград, а далі Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ, Сіверськ та Лиман.

Водночас у DeepState не виключають, що наступ на Дніпропетровську область може бути частиною інформаційної війни, яку веде Росія. Вона може використовувати такий інфопривід для підсилення позицій та впливу на українців.

Ситуація у Донецькій області: що кажуть у Генштабі ЗСУ

У Донецькій області російська армія не полишає спроб прорвати українську оборону: тільки на Покровському напрямку ЗС РФ 51 раз здійснювали такі спроби в районі 13 населених пунктів та в напрямку 5, як свідчить зведення Генштабу ЗСУ, оприлюднене увечері 9 травня.

ЗС РФ також продовжують атакувати на Новопавлівському напрямку: там вони 30 разів намагалися прорвати оборону.

На Краматорському, Торецькому та Лиманському напрямках російська армія здійснювала від 10 до 17 атак.

Нагадаємо, 6 травня майор ЗСУ Сергій Чучула розповів, чи насправді росіяни мають наміри вийти на адміністративні кордони Дніпропетровської області.

Водночас 6 травня ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку, повернувши деякі позиції.