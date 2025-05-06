Військовий розповів, чи ЗС РФ мають намір вийти до адмінкордонів Дніпропетровщини
Російські військові справді мають намір вийти на адмінкордони Дніпропетровської області. Однак українська армія максимально обороняє їх.
Про це розповів майор Сергій Чучула — начальник бойової підготовки 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади в ефірі "Громадського радіо".
Він також зазначив, що на Покровському напрямку активність росіян сильно зросла.
"Реально у противника є намір вийти до адмінкордонів Дніпропетровської області, але тим не менш, наші підрозділи максимально обороняють адмінкордони області. Там справді гарно побудована ешеленована оборона в інженерному плані. Дуже багато бар’єрних рубежів для противника. Якщо дивитися в бік населеного пункту Успенівка, то там далі, до адмінкордона іде бар’єрний рубіж у вигляді річки. Тобто, противнику буде дуже складно перетнути її, щоб просунутись до адмінкордонів Дніпропетровської області", — сказав Сергій Чучула.
Військовий наголосив, що попри все окупанти все одно "мають на меті не тільки володіння населеними пунктами, а й вихід до адмінкордонів Дніпропетровської області", щоб тим самим "зайняти Донецьку область у межах її адмінкордонів".
Нагадаємо, у понеділок, 5 квітня, аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ на відстань менше трьох кілометрів до адміністративного кордону Дніпропетровської області з Донецькою. Зокрема, російські військові захопили селище Котлярівка в Покровському районі Донецької області.
Раніше Фокус також писав, що Збройні сили Російської Федерації спробували прорватись західніше Великої Новосілки Донецької області, підступаючи до дороги, яка прямує у Запорізьку область. Ворог атакував у трьох точках на невеликому відрізку фронту, застосувавши майже сотню мотоциклів.