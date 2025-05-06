Військовий розповів, чи ЗС РФ мають намір вийти до адмінкордонів Дніпропетровщини

Російські військові справді мають намір вийти на адмінкордони Дніпропетровської області. Однак українська армія максимально обороняє їх.

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Про це розповів майор Сергій Чучула — начальник бойової підготовки 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади в ефірі "Громадського радіо".

Він також зазначив, що на Покровському напрямку активність росіян сильно зросла.

"Реально у противника є намір вийти до адмінкордонів Дніпропетровської області, але тим не менш, наші підрозділи максимально обороняють адмінкордони області. Там справді гарно побудована ешеленована оборона в інженерному плані. Дуже багато бар’єрних рубежів для противника. Якщо дивитися в бік населеного пункту Успенівка, то там далі, до адмінкордона іде бар’єрний рубіж у вигляді річки. Тобто, противнику буде дуже складно перетнути її, щоб просунутись до адмінкордонів Дніпропетровської області", — сказав Сергій Чучула.

Військовий наголосив, що попри все окупанти все одно "мають на меті не тільки володіння населеними пунктами, а й вихід до адмінкордонів Дніпропетровської області", щоб тим самим "зайняти Донецьку область у межах її адмінкордонів".

Нагадаємо, у понеділок, 5 квітня, аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ на відстань менше трьох кілометрів до адміністративного кордону Дніпропетровської області з Донецькою. Зокрема, російські військові захопили селище Котлярівка в Покровському районі Донецької області.

Раніше Фокус також писав, що Збройні сили Російської Федерації спробували прорватись західніше Великої Новосілки Донецької області, підступаючи до дороги, яка прямує у Запорізьку область. Ворог атакував у трьох точках на невеликому відрізку фронту, застосувавши майже сотню мотоциклів.