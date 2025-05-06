Военный рассказал, намерены ли ВС РФ выйти к админграницам Днепропетровщины

Российские военные действительно намерены выйти на админграницы Днепропетровской области. Однако украинская армия максимально обороняет их.

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Об этом рассказал майор Сергей Чучула — начальник боевой подготовки 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады в эфире"Громадського радіо".

Он также отметил, что на Покровском направлении активность россиян сильно возросла.

"Реально у противника есть намерение выйти к админграницам Днепропетровской области, но тем не менее, наши подразделения максимально обороняют админграницы области. Там действительно хорошо построена эшелонированная оборона в инженерном плане. Очень много барьерных рубежей для противника. Если смотреть в сторону населенного пункта Успеновка, то там дальше, до админграницы идет барьерный рубеж в виде реки. То есть, противнику будет очень сложно пересечь ее, чтобы продвинуться к админграницам Днепропетровской области", — сказал Сергей Чучула.

Военный подчеркнул, что несмотря на все оккупанты все равно "имеют целью не только владение населенными пунктами, но и выход к админграницам Днепропетровской области", чтобы тем самым "занять Донецкую область в пределах ее админграниц".

Напомним, в понедельник, 5 апреля, аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск на расстояние менее трех километров до административной границы Днепропетровской области с Донецкой. В частности, российские военные захватили поселок Котляровка в Покровском районе Донецкой области.

Ранее Фокус также писал, что Вооруженные силы Российской Федерации попытались прорваться западнее Великой Новоселки Донецкой области, подступая к дороге, которая направляется в Запорожскую область. Враг атаковал в трех точках на небольшом отрезке фронта, применив почти сотню мотоциклов.