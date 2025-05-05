ЗС РФ наблизились на відстань менше трьох кілометрів до Дніпропетровської області, — DeepState

У понеділок, 5 квітня, аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ на відстань менше трьох кілометрів до адміністративного кордону Дніпропетровської області з Донецькою.

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Про це стало відомо з карти DeepState.

Зокрема, за останню добу російські військові захопили селище Котлярівка в Покровському районі Донецької області. Відтак згідно з даними Google Maps, до адміністративного кордону Дніпропетровської та Донецької областей військам Російської Федерації залишилось приблизно 2,2 кілометра.

Захоплена територія Росією в Покровському районі Фото: Скриншот

Відстань від захопленої території до адмінкордону Фото: Скриншот

Нагадаємо, Костянтинівка Донецької області знову під загрозою. Російські війська активізували свої дії в цьому напрямку, зосередивши зусилля на використанні сучасних FPV-дронів і наступі з кількох флангів. Опитані Фокусом аналітики попереджають: місто стає однією з ключових цілей російської кампанії на Донеччині у 2025 році.

Раніше Фокус також писав, що Збройні сили Російської Федерації спробували прорватись західніше Великої Новосілки Донецької області, підступаючи до дороги, яка прямує у Запорізьку область. Ворог атакував у трьох точках на невеликому відрізку фронту, застосувавши майже сотню мотоциклів.