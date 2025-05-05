Російський наступ на Костянтинівку: як РФ посилює тиск на Донеччині

Костянтинівка знову під загрозою. Російські війська активізували свої дії в цьому напрямку, зосередивши зусилля на використанні сучасних FPV-дронів і наступі з кількох флангів. Опитані Фокусом аналітики попереджають: місто стає однією з ключових цілей російської кампанії на Донеччині у 2025 році.

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За даними DeepState, противник значно активізував свою увагу до Костянтинівки, яка й раніше була зоною підвищеного ризику. Основний акцент наразі зроблено на використанні FPV-дронів з оптоволоконним управлінням. Від самого початку застосування цієї технології ворог досяг значної ефективності, тому активно нарощує її масштаби та постійно вдосконалює.

"На жаль, у цьому напрямку ми наразі поступаємося, але сподіваємося, що зможемо швидко надолужити — як це вже було зі звичайними FPV-дронами. Росіяни посилили обстріли всього, що рухається в місті та на логістичних шляхах до ЛБЗ, що завдає відчутних втрат", — вказують аналітики.

Що відбувається навколо Костянтинівки

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, Костянтинівка є частиною важливої лінії агломерації, яка включає також Дружківку, Слов’янськ і Краматорськ. Цей напрямок є зараз основним центром тяжіння російських військ, паралельно із зусиллями на Покровську, плюс Лиман.

Він зазначив, що противник активізує просування до Костянтинівки з кількох напрямків.

"Перший напрямок: із заходу, це ділянка Мирноград-Костянтинівка з виходом до цієї траси від Воздвиженки й далі, де зараз є просування противника. Другий напрямок: рух від самого Торецька нагору, здовж дороги з двох напрямків. За минулий тиждень було захоплено три селища, два справа, одне зліва від цієї дороги, яка йде на Костянтинівку. Третій напрямок: спроби активізації дій від Часового Яру, куди російські війська рухаються на Костянтинівку", — каже Фокусу Згурець.

Він підкреслив, що просування противника має гальмуватися, але два напрямки залишаються особливо ризикованими.

"Рух на заході від Тарасівки до Малинівки з Воздвиженки, де за пару днів були просування у ворога. Щонайменше з цих двох напрямків противник активізував просування до Костянтинівки. Можна очікувати найближчим часом подальших спроб на цих ділянках", — вважає експерт.

Згурець також зазначив, що противник перекинув резерви від Покровського напрямку на Тарасівку. Зокрема, російське військове командування перекинуло певні резерви, ділянка для противника є пріоритетною на тлі інших ділянок фронту у Донецькій області.

На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, російські війська посилили свою присутність у районі Костянтинівки приблизно два місяці тому. Зокрема, Росія зосередила на цей напрямок 8 загальну військову армію. Основне завдання цих військових сил — прорватись на ділянку між Воздвиженкою та Торецьком.

Коваленко також підкреслив, що росіяни призупинили активні дії в районі Часового Яру, зосередившись на наступі з півдня.

"Основний напрямок удару — це з півдня, саме з використанням підрозділів 8 загальної військової армії вздовж траси Н-20. Також для них є задача ще перерізати трасу Н-32. Це логістична артерія для української армії від Констянтинівки на Покровськ", — зазначив Фокусу експерт.

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Олександр Коваленко додав, що росіяни мають вогневий, але не фізичний контроль над Н-32, і їхні спроби просування через Єлизаветівку та Воздвиженку по Н-32 були відбиті українськими силами. Зокрема, Сили оборони України в районі Березівки та Водяного Другого відбили контратаками їх просування. Зараз російські війська намагаються обійти через Тарасівку, з подальшими спробами прорвати рубіж таких сіл як Олександропіль, Зоря, Романівка, Леонідівка.

"Романівка — єдиний населений пункт, який є по трасі Н-20. Проблема цієї ділянки полягає у тому, що тут не так багато населених пунктів. Росіяни можуть поступово рухатись тактикою метастаз здовж лісосмуг", — додав Коваленко.

Експерт наголосив, що саме в населених пунктах російські війська гальмуються, оскільки вони не можуть діяти так, як на відкритому просторі в полі. Він також зазначив, що вихід на Костянтинівку є одним із пріоритетів російської наступальної кампанії 2025 року, але успіх залежить від дій у Торецькій агломерації.

"51 загальна військова армія, мета якої в Торецькій агломерації — вихід на Плещівку, а потім уже з південно-східного напрямку на Костянтинівку, поки що не демонструє суттєвих результатів", — каже Коваленко.

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Для стримування просування противника Сергій Згурець запропонував можливі заходи.

"Якщо зараз з української сторони знайдуть певні резерви, насамперед аби стримати просування противника зі сторони Покровська та Мирнограда, то можливо десь цей рух призупинити. Йдеться про перекидання бригад та здійснення атак дронами, які можуть частково ускладнити просування противника", — підсумував експерт.

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