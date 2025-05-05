Российское наступление на Константиновку: как РФ усиливает давление в Донецкой области

Константиновка снова под угрозой. Российские войска активизировали свои действия в этом направлении, сосредоточив усилия на использовании современных FPV-дронов и наступлении с нескольких флангов. Опрошенные Фокусом аналитики предупреждают: город становится одной из ключевых целей российской кампании в Донецкой области в 2025 году.

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По данным DeepState, противник значительно активизировал свое внимание к Константиновке, которая и раньше была зоной повышенного риска. Основной акцент сейчас сделан на использовании FPV-дронов с оптоволоконным управлением. С самого начала применения этой технологии враг достиг значительной эффективности, поэтому активно наращивает ее масштабы и постоянно совершенствует.

"К сожалению, в этом направлении мы пока уступаем, но надеемся, что сможем быстро наверстать — как это уже было с обычными FPV-дронами. Россияне усилили обстрелы всего, что движется в городе и на логистических путях к ЛБЗ, что наносит ощутимые потери", — указывают аналитики.

Что происходит вокруг Константиновки

По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, Константиновка является частью важной линии агломерации, которая включает также Дружковку, Славянск и Краматорск. Это направление является сейчас основным центром притяжения российских войск, параллельно с усилиями на Покровске, плюс Лиман.

Он отметил, что противник активизирует продвижение к Константиновке с нескольких направлений.

"Первое направление: с запада, это участок Мирноград-Константиновка с выходом к этой трассе от Воздвиженки и дальше, где сейчас есть продвижение противника. Второе направление: движение от самого Торецка вверх, вдоль дороги с двух направлений. За прошедшую неделю было захвачено три поселка, два справа, один слева от этой дороги, которая идет на Константиновку. Третье направление: Попытки активизации действий от Часового Яра, куда российские войска движутся на Константиновку", — говорит Фокусу Згурец.

Он подчеркнул, что продвижение противника должно тормозиться, но два направления остаются особенно рискованными.

"Движение на западе от Тарасовки до Малиновки с Воздвиженки, где за пару дней были продвижения у врага. По меньшей мере с этих двух направлений противник активизировал продвижение к Константиновке. Можно ожидать в ближайшее время дальнейших попыток на этих участках", — считает эксперт.

Згурец также отметил, что противник перебросил резервы от Покровского направления на Тарасовку. В частности, российское военное командование перебросило определенные резервы, участок для противника приоритетным на фоне других участков фронта в Донецкой области.

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, российские войска усилили свое присутствие в районе Константиновки примерно два месяца назад. В частности, Россия сосредоточила на это направление 8 общую военную армию. Основная задача этих военных сил — прорваться на участок между Воздвиженкой и Торецком.

Коваленко также подчеркнул, что россияне приостановили активные действия в районе Часового Яра, сосредоточившись на наступлении с юга.

"Основное направление удара — это с юга, именно с использованием подразделений 8 общей военной армии вдоль трассы Н-20. Также для них есть задача еще перерезать трассу Н-32. Это логистическая артерия для украинской армии от Константиновки на Покровск", — отметил Фокусу эксперт.

Какие угрозы украинской армии в пригороде Константиновки

Александр Коваленко добавил, что россияне имеют огневой, но не физический контроль над Н-32, и их попытки продвижения через Елизаветовку и Воздвиженку по Н-32 были отбиты украинскими силами. В частности, Силы обороны Украины в районе Березовки и Водяного Второго отбили контратаками их продвижение. Сейчас российские войска пытаются обойти через Тарасовку, с последующими попытками прорвать рубеж таких сел как Александрополь, Заря, Романовка, Леонидовка.

"Романовка — единственный населенный пункт, который есть по трассе Н-20. Проблема этого участка заключается в том, что здесь не так много населенных пунктов. Россияне могут постепенно двигаться тактикой метастаз вдоль лесополос", — добавил Коваленко.

Эксперт отметил, что именно в населенных пунктах российские войска тормозятся, поскольку они не могут действовать так, как на открытом пространстве в поле. Он также отметил, что выход на Константиновку является одним из приоритетов российской наступательной кампании 2025 года, но успех зависит от действий в Торецкой агломерации.

"51 общая военная армия, цель которой в Торецкой агломерации — выход на Плещевку, а затем уже с юго-восточного направления на Константиновку, пока не демонстрирует существенных результатов", — говорит Коваленко.

Как Силам обороны Украины сдержать российское наступление на Константиновку

Для сдерживания продвижения противника Сергей Згурец предложил возможные меры.

"Если сейчас с украинской стороны найдут определенные резервы, прежде всего чтобы сдержать продвижение противника со стороны Покровска и Мирнограда, то возможно где-то это движение приостановить. Речь идет о переброске бригад и осуществлении атак дронами, которые могут частично усложнить продвижение противника", — подытожил эксперт.

Напомним, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия может готовить новую волну агрессии и наступления под прикрытием военных учений в Беларуси.

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