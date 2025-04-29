Белгородская операция-2025: как ВСУ прорвали границу РФ и главные отличия от Курской кампании

В марте 2025 года ВСУ осуществили наступательную операцию на территории Белгородской области РФ, выйдя на приграничные села. Несмотря на недавнее оставление Демидовки, эта кампания имеет четкие стратегические цели. Фокус исследовал, в чем ключевые отличия Белгородской операции от Курской и какие последствия она может иметь для Сумщины.

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Аналитики DeepState сообщили, что Силы обороны Украины оставили село Демидовка на Белгородщине, что находится на границе с Сумской областью. Она была захвачена в рамках Белгородской наступательной операции в марте 2025 года.

Фокус разобрался, какие основные отличия этой наступательной операции по сравнению с Курской, и грозит ли это новым наступлением на украинские земли.

Операцию в Белгородской области РФ: что известно

Первыми о новом наступлении украинских войск на Белгородщине заявили российские провоенизированные телеграмм-каналы. Они заявили, что ВСУ начали наступление в Белгородской области с утра 18 марта. Минобороны РФ заявило, что в тот день около 5:50 по московскому времени ВСУ численностью до 200 человек пытались прорваться на территорию РФ, но "пересечения границы не допущено".

По данным журналиста Юрия Бутусова, боевую операцию проводит 225-й штурмовой полк и приданные подразделения, включая 33-й штурмовой полк, сводный стрелковый батальон Воздушных сил и 414-ю бригаду "Птицы Мадьяра".

Украинская власть сначала отрицала наступление. В частности, утром 18 марта руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что россияне придумали наступление ВСУ на Белгородскую область, как и отражение этого мнимого наступления.

Однако в тот же день президент Украины Владимир Зеленский фактически подтвердил действия ВСУ, но без деталей.

"Украина выполняет свою задачу в Курском регионе — украинские военные будут там, пока нам нужна эта операция. Как я говорил, максимальные вещи Курская операция выполнила. Наши ребята стоят там на месте и не в окружении и показывают, что не Путин руководит, кому, куда отходить. Мало того, есть операция: кто-то вышел, кому-то кажется, что кто-то побежал, а где-то в другом уголке зашел. Это абсолютно понятные наши стратегические шаги, пока враг на нашей территории", — сказал он, комментируя сообщение о военной операции в Белгородской области.

Действия ВСУ сосредоточены в лесистой местности Белгородской области, граничащей с Сумской областью Украины и Курской областью РФ. В сообщениях упоминаются села Демидовка, Поповка, Графовка и Прилесье. Аналитический проект DeepState обозначил "серую зону" площадью 13 кв. км возле Демидовки.

Российские источники сообщают о сбитии украинских дронов и атаке ВСУ в районе Белгородского приграничья. Минобороны РФ заявило, что их БПЛА уничтожили технику и личный состав ВСУ. Украинский Генштаб 20 марта подтвердил удар по командному пункту российской армии в районе Демидовки.

Также ВСУ усилили удары по другим объектам в Белгородской области:

24 марта ССО и ГУР уничтожили четыре российских вертолета в тылу;

21 марта Воздушные силы поразили пункт управления в селе Глотово;

14 марта СБУ атаковала склад ракет С-300/С-400 возле Радьковки.

По данным ISW, ВСУ нанесли удары по мостам возле Графовки и Надежевки, продвинувшись в Демидовку и Поповку.

31 марта мониторинговый проект DeepState опубликовал кадры ударов украинской авиации по военным объектам в районе населенных пунктов Демидовка и Кондратовка Белгородской области.

Какие цели Белгородской наступательной операции 2025 года

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, единственное сходство операций, это то, что они проводятся на территории РФ. Курская операция была более масштабной по объемам, было привлечено значительно больше сил и средств, чем те, что мы сейчас видим в районе Белгородской области, Демидовка-Поповка. И цели нынешней Белгородской операции совсем другие.

"Курская операция была многоуровневая операция, одной из целей ее была стягиванием и сковыванием российских ресурсов. Однако здесь еще был репутационный удар по самой Российской Федерации, и использование захваченных территорий Курщины для успешного переговорного процесса. То есть, это была более глобальная операция. Белгородская операция более узкоспециализированная. Ее задача исключительно одна — образовать небольшую буферную зону, которая будет сковывать военный ресурс россиян", — подчеркнул эксперт в разговоре с Фокусом.

По мнению Коваленко, эту задачу можно считать успешной, поскольку Россия начала перебрасывать собственные войска, а именно некоторые подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты, 34-я мотострелковая бригада, 128-я мотострелковая бригада, 83-й мотострелковый полк, полк спецподразделение "Ахмат", батальон 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспальола", подразделения ФСБ с Курщины не на Покровское направление, а в сторону Белгородщины. То есть у российских оккупационных войск не произошло усиление Покровского направления.

По словам военного эксперта Олега Жданова, целью украинского наступления на Белгородскую область является контроль территории врага, перенос войны на его территорию, для того, чтобы не допустить выдвижения политических требований Россией "мир в обмен на территории". А также создание буферной зоны безопасности для Сумской области.

"Пока наши войска присутствуют на территории Российской Федерации, у Путина нет такой возможности сказать, что я забираю территории, вам дарю мир", — говорит Фокусу эксперт.

По мнению Жданова, основная цель операции не захват территории России, а только ее удержание для политических целей.

Также, Коваленко утверждает, что информационная тишина хорошо сработала и во время этой операции. Поскольку о начале наступления Сил обороны Украины на Белгородщину узнали уже только на 2-3 сутки после того, как позиции были заняты и закреплены.

Грозит ли Сумской области новое наступление российской армии

Олег Жданов считает, что наступление ВСУ в целом можно назвать успешным, несмотря на то, что российская армия пытается выдавить Силы обороны Украины с ее занятых позиций.

"На Белгородщине идет не позиционная война, а маневренная война. У каждой армии есть собственные зоны контроля. И там идет в основном рейдовые действия, встречные бои. Украинская армия создает систему опорников для обеспечения устойчивости зоны контроля. То, что Демидовка отошла под контроль российских войск, это еще не говорит о том, что она не может завтра, или послезавтра, или через неделю вернуться вновь под контроль ВСУ", — говорит эксперт.

По его словам, это наступление не несет никакой угрозы украинским территориям на Сумщине или Харьковщине, потому что россияне все еще не контролируют собственную государственную границу.

Напомним, 26 апреля российская пропаганда сообщила об "освобождении" Курской области.

Однако по данным DeepState, российские войска не смогли полностью вытеснили Вооруженные силы Украины с территории Курской области.