Российская пропаганда сообщила об "освобождении" Курской области, Генштаб ВСУ опроверг

В субботу, 26 апреля, Вооруженные силы Украины якобы вышли из села Горналь в Курской области России.

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Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, президенту РФ Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В ходе доклада Путину Герасимов заявил, что вся Курская область освобождена от ВСУ.

"Завершен разгром вооруженных формирований, Вооруженных сил Украины, которые вторглись в Курскую область. Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыва нашего наступления на Донбассе провалились", — сказал глава российского Генштаба.

По словам Герасимова, за время боевых действий в Курской области ВСУ якобы потеряли минимум 75 тысяч военных и более 400 танков.

Также начальник Генштаба ВС РФ сообщил, что в боях против украинцев участвовали бойцы из Северной Кореи.

В свою очередь Путин отметил, что "полный разгром" украинских сил в Курском пограничье создает условия для дальнейших успешных действий ВС РФ на других участках фронта.

Реакция Украины

В то же время в утренней сводке Генерального штаба ВСУ об отступлении из Курской области РФ не сообщалось. Отмечалось, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении, остановив 30 штурмовых действий россиян.

Фото: Генштаб ВСУ

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", — говорилось в заметке.

Фото: Google

Фото: DeepStateMAP

Также заметим, что согласно аналитическим картам проекта DeepState, российское село Горналь, которое расположено в нескольких десятках метров от границы с Украиной, сейчас находится в зоне, которая контролируется украинскими войсками.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко в комментарии LIGA.net отметил, что в настоящее время заявления Герасимова и Путина не соответствуют действительности.

Впрочем, он подчеркнул, что "динамика войны требует постоянных уточнений ситуации в будущем".

Позже Генштаб ВСУ обнародовал информацию, что сообщения высшего командования РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области не соответствуют действительности.

"Оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах Курской области продолжается. Оперативная обстановка сложная, но наши подразделения продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи по назначению, при этом наносят противнику эффективное огневое поражение из всех видов оружия, применяют в том числе тактику активной обороны", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас угроза окружения наших подразделений отсутствует.

Заявления руководства о "разгроме" украинской группировки войск являются ничем иным, как пропагандистской уловкой и желанием выдать желаемое за действительное.

Также продолжаются активные действия наших войск в определенных районах Белгородской области РФ, — добавили в ГШ ВСУ.

Напомним, 14 апреля росСМИ сообщали, что в Курской области идут бои за Горнальский Свято-Николаевский монастырь.

Фокус писал, что российские власти потеряли контроль над отрезком границы между Сумской и Курской областью рядом с городком Суджа в августе 2024 года.