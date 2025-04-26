Российская пропаганда сообщила об "освобождении" Курской области, Генштаб ВСУ опроверг
В субботу, 26 апреля, Вооруженные силы Украины якобы вышли из села Горналь в Курской области России.
Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, президенту РФ Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
В ходе доклада Путину Герасимов заявил, что вся Курская область освобождена от ВСУ.
"Завершен разгром вооруженных формирований, Вооруженных сил Украины, которые вторглись в Курскую область. Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыва нашего наступления на Донбассе провалились", — сказал глава российского Генштаба.
По словам Герасимова, за время боевых действий в Курской области ВСУ якобы потеряли минимум 75 тысяч военных и более 400 танков.
Также начальник Генштаба ВС РФ сообщил, что в боях против украинцев участвовали бойцы из Северной Кореи.
В свою очередь Путин отметил, что "полный разгром" украинских сил в Курском пограничье создает условия для дальнейших успешных действий ВС РФ на других участках фронта.
Реакция Украины
В то же время в утренней сводке Генерального штаба ВСУ об отступлении из Курской области РФ не сообщалось. Отмечалось, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении, остановив 30 штурмовых действий россиян.
"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", — говорилось в заметке.
Также заметим, что согласно аналитическим картам проекта DeepState, российское село Горналь, которое расположено в нескольких десятках метров от границы с Украиной, сейчас находится в зоне, которая контролируется украинскими войсками.
Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко в комментарии LIGA.net отметил, что в настоящее время заявления Герасимова и Путина не соответствуют действительности.
Впрочем, он подчеркнул, что "динамика войны требует постоянных уточнений ситуации в будущем".
Позже Генштаб ВСУ обнародовал информацию, что сообщения высшего командования РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области не соответствуют действительности.
"Оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах Курской области продолжается. Оперативная обстановка сложная, но наши подразделения продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи по назначению, при этом наносят противнику эффективное огневое поражение из всех видов оружия, применяют в том числе тактику активной обороны", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что сейчас угроза окружения наших подразделений отсутствует.
Заявления руководства о "разгроме" украинской группировки войск являются ничем иным, как пропагандистской уловкой и желанием выдать желаемое за действительное.
Также продолжаются активные действия наших войск в определенных районах Белгородской области РФ, — добавили в ГШ ВСУ.
Напомним, 14 апреля росСМИ сообщали, что в Курской области идут бои за Горнальский Свято-Николаевский монастырь.
Фокус писал, что российские власти потеряли контроль над отрезком границы между Сумской и Курской областью рядом с городком Суджа в августе 2024 года.