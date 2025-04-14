В Курской области идут бои за Горнальский Свято-Николаевский монастырь, — росСМИ (карта)

Российские медиа пишут, что армия РФ начала штурм Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря вблизи приграничного села Горналь, которое является одним из последних населенных пунктов в Курской области, который контролирует украинская армия.

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Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Россияне якобы вошли на окраину села Горналь в Суджанском районе Курской области в апреле 2025 года. Речь о 810-й и 177-й бригадах морской пехоты ВС РФ. Сообщается, что за населенный пункт идут бои.

Тем временем украинские военные пытаются с помощью беспилотников и артиллерии нарушить логистику ВС РФ и помешать их продвижению.

В Mash утверждают, что Свято-Николаевский монастырь сейчас является ключевым опорным пунктом ВСУ возле Горнали, поскольку расположен на высоте (гора Фагор).

В частности, публикуются видео ударов по территории храма.

Украинская сторона бои за монастырь не подтверждала. Судя по карте DeepState по состоянию на 14 апреля, территория вокруг Горнали под контролем ВСУ. Хотя на днях было отмечено продвижение российских войск в районе Гуево, расположенного к северу.

Горналь Курской области под контролем ВСУ Фото: DeepStateMAP

Согласно картам DeepState, Горналь — один из последних населенных пунктов в Курской области, который контролирует украинская армия.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 14 апреля 2025, на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 18 атак россиян. Кроме этого, враг нанес 37 авиационных ударов с применением 58 управляемых авиабомб, а также осуществил 505 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 18 — из реактивных систем залпового огня.

В общем, за прошедшие сутки российские оккупанты потеряли 1310 человек. Также украинские защитники обезвредили 19 танков, 42 боевые бронированные машины, 59 артиллерийских систем, два средства ПВО, 119 БпЛА оперативно-тактического уровня, 179 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники и две тяжелые огнеметные системы ВС РФ.

13 апреля стало известно, что россияне продолжают наступление в Курской области и отодвинули Вооруженные силы Украины на плацдарме у границы Сумской области. На карте аналитиков DeepState показано, что ранее сплошной плацдарм уменьшился на 30% и разделился на две части.

А 12 апреля издание The Telegraph сообщило о вероятности попытки ВС РФ наступать на Сумскую область. Журналисты напомнили слова украинского командования о возможности прорыва и об удвоении количества атак. Впрочем, эксперты не верят в значительные территориальные достижения россиян в случае атаки, поскольку сил у вражеской армии не хватает.

Напомним, после того, как президент США Дональд Трамп назвал "ошибкой" российский ракетный удар по Сумах 13 апреля, ФБР должно исследовать, откуда происходят кремлевские нарративы, распространяемые в Белом доме.

Также Фокус писал о том, как сейчас выглядит Торецк. Генштаб ВСУ показал видео 14 апреля.