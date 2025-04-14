У Курській області точаться бої за Горнальський Свято-Миколаївський монастир, — росЗМІ (карта)

Російські медіа пишуть, що армія РФ розпочала штурм Свято-Миколаївського Білогірського чоловічого монастиря поблизу прикордонного села Горналь, яке є одним із останніх населених пунктів у Курській області, який контролює українська армія.

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Про це пише Telegram-канал Mash.

Росіяни начебто увійшли на околиці села Горналь у Суджанському районі Курської області у квітні 2025. Мова про 810-у і 177-у бригади морської піхоти ЗС РФ. Повідомляється, що за населений пункт точаться бої.

Тим часом українські військові намагаються за допомогою безпілотників та артилерії порушити логістику ЗС РФ та завадити їх просуванню.

У Mash стверджують, що Свято-Миколаївський монастир наразі є ключовим опорним пунктом ЗСУ біля Горналі, оскільки розташований на висоті (гора Фагор).

Зокрема, публікуються відео ударів по території храму.

Українська сторона бої за монастир не підтверджувала. Судячи з карти DeepState станом на 14 квітня, територія навколо Горналі під контролем ЗСУ. Хоча днями було відзначено просування російських військ у районі Гуєво, що розташоване на північ.

Горналь Курської області під контролем ЗСУ Фото: DeepStateMAP

Відповідно до карт DeepState, Горналь — один із останніх населених пунктів у Курській області, який контролює українська армія.

За даними Генштабу ЗСУ станом на 14 квітня 2025, на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 18 атак росіян. Крім цього, ворог завдав 37 авіаційних ударів із застосуванням 58 керованих авіабомб, а також здійснив 505 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 18 — із реактивних систем залпового вогню.

Загалом, минулої доби російські окупанти втратили 1310 осіб. Також українські захисники знешкодили 19 танків, 42 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, два засоби ППО, 119 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 179 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та дві важкі вогнеметні системи ЗС РФ.

13 квітня стало відомо, що росіяни продовжують наступ у Курській області та відсунули Збройні сили України на плацдармі біля кордону Сумської області. На карті аналітиків DeepState показано, що раніше суцільний плацдарм зменшився на 30% та поділився на дві частини.

А 12 квітня видання The Telegraph повідомило про ймовірність спроби ЗС РФ наступати на Сумську область. Журналісти нагадали слова українського командування про можливість прориву та про подвоєння кількості атак. Втім, експерти не вірять у значні територіальні здобутки росіян у випадку атаки, оскільки сил у ворожої армії не вистачає.

Нагадаємо, після того, як президент США Дональд Трамп назвав "помилкою" російський ракетний удар по Сумах 13 квітня, ФБР має дослідити, звідки походять кремлівські наративи, що поширюються в Білому домі.

Також Фокус писав про те, як наразі виглядає Торецьк. Генштаб ЗСУ показав відео 14 квітня.