"Колись квітуче місто": Генштаб показав, як зараз виглядає Торецьк (відео)

Військові, які боронять місто вже дев’ять місяців, зафільмували його з висоти пташиного польоту. Лише за добу там зафіксували понад 20 ворожих атак.

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Кадрами, на яких можна побачити, як нині виглядає місто Торецьк у Донецькій області, 14 квітня поділились пресслужба 100 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

У Торецьк завітала весна. 100-та бригада боронить це місто вже дев’ять місяців.

"За цей час оскаженілий "р***кій мір" перетворив колись квітуче місто українського Донбасу на місто-привид…", — підкреслили бійці.

Відео також опублікував Генеральний штаб ЗСУ.

"Ось як російські окупанти "звільняють" населені пункти", — підкреслили там.

Ситуація на Торецькому напрямку

Військовослужбовець "Мучной" проінформував, що ЗС РФ увійшли до селища Валентинівка та намагаються закріпитись у північній його частині, щоб розпочати бої за селище Суха Балка. Окрім того, зі слів оборонця, якщо окупанти вийдуть до села Олександропіль, ЗСУ доведеться відходити за річку Бичок.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Фронт тут тріщить і терміново треба забити дірку", — додав "Мучной".

У Генштабі ЗСУ проінформували, що за добу ворог здійснив на Торецькому напрямку 21 атаку. Бої точилися в районі самого Торецька, Озарянівки, Дружби та Леонідівки.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Нагадаємо, 11 квітня журналісти поділились унікальними кадрами з Торецького напрямку. Українські військові провели евакуацію поранених з позиції у прямому ефірі.

Лейтенант "Алекс" 14 квітня повідомив, що ЗС РФ змінили тактику застосування броньованої техніки. З його слів, ворог, очевидно, перегрупувався і накопичив ресурси.