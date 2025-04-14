"Колись квітуче місто": Генштаб показав, як зараз виглядає Торецьк (відео)
Військові, які боронять місто вже дев’ять місяців, зафільмували його з висоти пташиного польоту. Лише за добу там зафіксували понад 20 ворожих атак.
Кадрами, на яких можна побачити, як нині виглядає місто Торецьк у Донецькій області, 14 квітня поділились пресслужба 100 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.
У Торецьк завітала весна. 100-та бригада боронить це місто вже дев’ять місяців.
"За цей час оскаженілий "р***кій мір" перетворив колись квітуче місто українського Донбасу на місто-привид…", — підкреслили бійці.
Відео також опублікував Генеральний штаб ЗСУ.
"Ось як російські окупанти "звільняють" населені пункти", — підкреслили там.
Ситуація на Торецькому напрямку
Військовослужбовець "Мучной" проінформував, що ЗС РФ увійшли до селища Валентинівка та намагаються закріпитись у північній його частині, щоб розпочати бої за селище Суха Балка. Окрім того, зі слів оборонця, якщо окупанти вийдуть до села Олександропіль, ЗСУ доведеться відходити за річку Бичок.
"Фронт тут тріщить і терміново треба забити дірку", — додав "Мучной".
У Генштабі ЗСУ проінформували, що за добу ворог здійснив на Торецькому напрямку 21 атаку. Бої точилися в районі самого Торецька, Озарянівки, Дружби та Леонідівки.
Нагадаємо, 11 квітня журналісти поділились унікальними кадрами з Торецького напрямку. Українські військові провели евакуацію поранених з позиції у прямому ефірі.
Лейтенант "Алекс" 14 квітня повідомив, що ЗС РФ змінили тактику застосування броньованої техніки. З його слів, ворог, очевидно, перегрупувався і накопичив ресурси.