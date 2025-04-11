Унікальні кадри з Торецького напрямку: евакуація бійців "з нуля" у прямому ефірі (відео)

Журналісти приїхали у Донецьку область, щоб показати, як захисники відбивають російські штурми. Однак під час зйомок стався форс-мажор, і заступнику командира довелося їхати на порятунок важкопораненого бійця.

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28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу боронить Бахмутський напрямок з грудня 2022 року, а разом з нею — мотопіхотний батальйон 1004 ОБрОО. Журналісти приїхали туди, щоб показати, як військові відбивають штурми. Однак один з бійців під час зйомок отримав важке поранення, тож медійники стали свідками евакуації "на нулі".

Знімальна група записала кадри з командно-спостережного пункту, а також звук радіозв’язку між військовими. На порятунок військовослужбовців, яких потрібно було евакуювати з селища Дачне, виїхав заступник командира з озброєння Михайло "Інсат". Він пояснив, що у тій зоні російські окупанти розкидають протипіхотні міни "Лепесток".

Дорогою зв’язок постійно переривався, адже на машині працювали засоби РЕБ. "Інсату" при цьому повторювали, щоб він прискорювався. Журналістка зазначила, що у командному пункті відчувалася сильна напруга.

Важке поранення отримав солдат-кулеметник Іван Федурко з позивним "Грек", коли рятував пораненого побратима. Йому довелося чекати на допомогу дві години, адже через ворожу артилерію до позиції не могли під’їхати.

Однак дочекатися "Греку" не судилося, 16 березня він загинув через отримане поранення. У командно-спостережному пункті розповіли, що у нього була поранена нога, і припустили, що солдат стік кров’ю попри домедичну допомогу. Коли група евакуації дісталася до тіла, його не могли підняти, але врешті вдалося забрати.

В небо підняли аеророзвідку, щоб стежити за селом під час виїзду групи. По шляху евакуації почала працювати артилерія, але операція вдалася. Окрім того, через завалений проїзд групі довелося їхати новою дорогою.

Іншого пораненого з позивним "Кисіль" успішно евакуювали. Також з "Інсатом" повернувся ще один боєць з легким пораненням.

"Жаль. Найтяжче, знаєш що? Найтяжче лишати хлопців там", — заявив заступник командира.

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