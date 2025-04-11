Штурм на "козлику": серед техніки ЗС РФ під Білогорівкою засвітився раритетний ГАЗ-69 (відео)

Українські оператори FPV-дронів знищили колону техніки ЗС РФ, що намагалася штурмувати селище Білогорівка в Луганській області на Сіверському напрямку. На оприлюднених 10 квітня кадрах з дронів можна побачити серед уражених автівок ГАЗ-69, що випускалися в Радянському Союзі у 1950-1970-х роках.

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Відео відбиття ворожого штурму опублікував підрозділ "Abwehr gruppe" 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади.

На відео українські бійці FPV-дронами знищують колону окупантів, яка складається з кількох легкових автомобілів і мотоциклів.

Серед знищених автівок — радянські ГАЗ-69 1950-х років випуску, повідомляють у Telegram-каналі аналітики розвідувальної спільноти In Factum.

"Кілька таких машин з десантом у складі колони рушили на штурм Білогорівки на Сіверському напрямку", — говорять аналітики.

Росіяни намагалися штурмувати Білогорівку на Сіверському напрямку Фото: In Factum

Також фото та відео опублікував у своєму Telegram-каналі український волонтер та активіст Сергій Стерненко.

"Такого ми ще не бачили. Росіяни почали їздити на штурми вже не просто на буханках чи жигулях, а на ГАЗ-69 "Козлік", — написав Стерненко.

Він зазначив, що у СРСР такі автомобілі випускали у період з 1953 по 1973 рік.

Росіяни використовують для штурмів радянські ГАЗ-69 через брак техніки Фото: Telegram / Стерненко

Видання "Мілітарний" зазначає, що над кабіною автівки на відео можна розгледіти саморобну надбудову, що нагадує антидроновий "мангал". Також росіяни зняли з "козлика" тент, щоб полегшити висадку десантників, що їхали всередині.

ГАЗ-69 серед техніки ЗС РФ: деталі

Оглядачі також зауважують, що радянський автомобіль підвищеної прохідності ГАЗ-69 "світиться" у складі техніки ЗС РФ щонайменше з 2023 року, проте світлини саме "бойових" автівок почали поширюватися в мережі лише з початку 2025-го.

На думку журналістів "Мілітарного", окупанти шукають альтернативний транспорт для штурмовиків через великі втрати бронетехніки. Росіяни почали використовувати на фронті цивільну техніку радянського виробництва, на яку встановлюють кустарні "модифікації", зокрема засоби радіоелектронної боротьби та "антидронові мангали", а також вирізають дах і двері для зручності. Після висадки піхоти на точці призначення таку техніку зазвичай кидають.

Нагадаємо, спільнота In Factum 8 квітня показала роботу інженерного самоскида PC-065B, який передала ЗСУ Японія. Військові використовують цю машину для розчищення територій, облаштування позицій і перевезення вантажів.

Видання Defence Express 7 квітня писало, що Міністерство оборони РФ визнало перевагу M2 Bradley над БМП-3. Згідно з дослідженням росіян, американська бронемашина краща у вогневій потужності, протиснарядній, протикульній стійкості та протимінному захисті.