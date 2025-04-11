Штурм на "козлике": среди техники ВС РФ под Белогоровкой засветился раритетный ГАЗ-69 (видео)

Украинские операторы FPV-дронов уничтожили колонну техники ВС РФ, которая пыталась штурмовать поселок Белогоровка в Луганской области на Северском направлении. На обнародованных 10 апреля кадрах с дронов можно увидеть среди пораженных автомобилей ГАЗ-69, выпускавшихся в Советском Союзе в 1950-1970-х годах.

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Видео отражения вражеского штурма опубликовало подразделение "Abwehr gruppe" 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады.

На видео украинские бойцы FPV-дронами уничтожают колонну оккупантов, которая состоит из нескольких легковых автомобилей и мотоциклов.

Среди уничтоженных автомобилей — советские ГАЗ-69 1950-х годов выпуска, сообщают в Telegram-канале аналитики разведывательного сообщества In Factum.

"Несколько таких машин с десантом в составе колонны двинулись на штурм Белогоровки на Северском направлении", — говорят аналитики.

Россияне пытались штурмовать Белогоровку на Северском направлении Фото: In Factum

Также фото и видео опубликовал в своем Telegram-канале украинский волонтер и активист Сергей Стерненко.

"Такого мы еще не видели. Россияне начали ездить на штурмы уже не просто на буханках или жигулях, а на ГАЗ-69 "Козлик", — написал Стерненко.

Он отметил, что в СССР такие автомобили выпускали в период с 1953 по 1973 год.

Россияне используют для штурмов советские ГАЗ-69 из-за нехватки техники Фото: Telegram / Стерненко

Издание "Милитарный" отмечает, что над кабиной автомобиля на видео можно разглядеть самодельную надстройку, напоминающую антидронный "мангал". Также россияне сняли с "козлика" тент, чтобы облегчить высадку десантников, ехавших внутри.

ГАЗ-69 среди техники ВС РФ: детали

Обозреватели также отмечают, что советский автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-69 "светится" в составе техники ВС РФ как минимум с 2023 года, однако фотографии именно "боевых" автомобилей начали распространяться в сети только с начала 2025-го.

По мнению журналистов "Милитарного", оккупанты ищут альтернативный транспорт для штурмовиков из-за больших потерь бронетехники. Россияне начали использовать на фронте гражданскую технику советского производства, на которую устанавливают кустарные "модификации", в частности средства радиоэлектронной борьбы и "антидронные мангалы", а также вырезают крышу и двери для удобства. После высадки пехоты на точке назначения такую технику обычно бросают.

Напомним, сообщество In Factum 8 апреля показало работу инженерного самосвала PC-065B, который передала ВСУ Япония. Военные используют эту машину для расчистки территорий, обустройства позиций и перевозки грузов.

Издание Defence Express 7 апреля писало, что Министерство обороны РФ признало преимущество M2 Bradley над БМП-3. Согласно исследованию россиян, американская бронемашина лучше в огневой мощи, противоснарядной, противокумулятивной устойчивости и противоминной защите.