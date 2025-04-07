Лучшая по большинству пунктов: в Минобороны РФ признали преимущество M2 Bradley над БМП-3, — Defence Express

В РФ провели исследовательское сравнение российской БМП-3 и трофейной американской M2 Bradley и признали, что бронемашина США имеет преимущество по большинству пунктов. В частности, по выводам исследователей, боевая машина пехоты M2 Bradley превосходит БМП-3 в устойчивости к пулям и снарядам и защите от мин.

Related video

Об этом пишет Defence Express со ссылкой на выводы 38-го научно-исследовательского института бронетанковой техники Минобороны РФ.

Обозреватели отмечают, что американская БМП M2 Bradley признана на сегодня одной из лучших в мире. Российские исследователи сравнили со своей БМП-3 одну из трофейных M2 Bradley типа M2A2 ODS SA.

Российские исследователи сравнили американскую БМП M2 Bradley с БМП-3 Фото: Defence Express

Обнародованные выводы показывают серьезное преимущество американской бронемашины в противоснарядной, противокумулятивной устойчивости и противоминной защите. Обозреватели отмечают, что результаты исследования подтверждаются на поле боя, потому что украинские военные единодушно отмечают высокий уровень защищенности БМП M2 Bradley. По словам бойцов, она может выдерживать выстрел из противотанкового ракетного комплекса или подрыв одной-двух противотанковых мин без потерь для экипажа. Российская же БМП-3 требует дополнительной защиты экранами, прежде всего во фронтальной части, а также "применения защитной кабины командира с бронированным стеклом" при ведении наблюдения.

Российская БМП-3 нуждается в модернизации для повышения уровня защищенности Фото: overclockers.ru

Кроме защиты, американская БМП имеет преимущество и в огневой мощи по сравнению с 25-мм и 30-мм пушками. У M2 Bradley вдвое лучше кучность стрельбы и бронепробиваемость. В то же время по выводам Минобороны РФ у БМП-3 есть преимущество благодаря "боекомплекту к 100-мм пушечно-пусковой установке и 30-мм автоматической пушке 2А72", возможности стрельбы из 100-мм пушки с закрытых огневых позиций и возможности борьбы с живой силой противника благодаря двум курсовым пулеметам Калашникова танковым.

Американская БМП М2 Bradley считается одной из лучших в мире Фото: Скрин видео

Российские исследователи пришли к выводу, что их БМП-3 требует разработки и выстрела с бронебойно-подкалиберным оперением и в целом 30-мм автоматической пушки, чтобы обеспечить "гарантированное поражение" Bradley. "Одолжить" эти решения предлагается из западных разработок автоматических пушек.

Кроме того, в российском отчете отмечается преимущество M2 Bradley по эксплуатационно-техническим характеристикам: доступ в боевое отделение из десантного, ремонтопригодность и тому подобное. Также россияне признали лучшую эргономику американской БМП: объем забронированного пространства, наличие аппарели, наличие свободного доступа между отделениями.

Российская БМП-3, по словам исследователей из Минобороны РФ, по сравнению с M2 Bradley имеет лучшую "динамичность запаса хода, проходимость и возможность преодоления водных преград вплавь".

Напомним, 4 апреля российские источники распространили видео гаубицы 40-х годов прошлого века М-30, замеченной на вооружении российской армии.

17 марта в сети показали кадры испытаний российскими военными новой артиллерийской установки "Гиацинт-К", предположительно, на полигоне в Ленинградской области.