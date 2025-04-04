На вооружении ВС РФ замечена гаубица 40-х годов прошлого века М-30 (фото)

На фоне потерь в артиллерийских системах в рядах российских вооруженных сил была замечена гаубица М-30, которая серийно выпускалась в период с 1939 по 1955 год.

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Об этом 3 апреля сообщили российские источники, опубликовав соответствующее фото.

Точное время и место, где была сделана фотография не уточнялись, однако на снимке гаубица размещена в лесополосе с песчаным грунтом. При этом пушка, судя по всему, находится в удовлетворительном техническом состоянии, вероятно, пройдя необходимое обслуживание.

Орудие М-30: краткий обзор

122-мм гаубица М-30 образца 1938 года — советское артиллерийское орудие, разработанное в конце 1930-х годов под руководством Ф.Ф. Петрова. Она широко использовалась в период Второй мировой войны, в частности Красной армией в сражениях против Вермахта.

На свое время гаубица сочетала в себе хорошую мобильность и огневую мощь, что делало ее эффективным средством поддержки пехоты и танковых войск.

Батарея гаубиц М-30. Брестское направление 1941 год Фото: Архивное фото

Технические характеристики

Калибр: 122 мм​

Длина ствола: 23 калибра (около 2,8 м)​

Масса в боевом положении: около 2 450 кг​

Угол возвышения: от -3° до +63°​

Дальность стрельбы: до 11 800 м​

Скорострельность: до 5-6 выстрелов в минуту

Тип боеприпасов: осколочно-фугасный (ОФ-461) массой 22 кг

В целом на свое время М-30 была вполне удачной разработкой, которую оценили и немецкие оружейники. В начале войны Вермахт захватил несколько сотен таких пушек и адаптировал их для использования своими войсками, присвоив им новое обозначение 12,2 cm s.F.H.396(r). Эти орудия использовались на различных фронтах, предоставляя дополнительную огневую мощь немецкой артиллерии.

Между тем, по информации обозревателей "Милитарного", гаубицы М-30 были замечены в рядах ВС РФ уже в 2024 году. При этом были опубликованы кадры поврежденной украинскими FPV-дронами пушки.

Напомним, в марте Минобороны РФ недавно представило новую колесную артиллерийскую установку 2С44 "Гиацинт-К", которая сочетает в себе элементы артиллерийских систем 2С43 "Мальва" и буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б". По мнение западных аналитиков, речь идет о единственном экземпляре гаубицы, которую продемонстрировали на полигоне в Ленинградской области.