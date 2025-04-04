На озброєнні ЗС РФ помічена гаубиця 40-х років минулого століття М-30 (фото)

На тлі втрат в артилерійських системах у лавах російських збройних сил була помічена гаубиця М-30, яку серійно випускали в період з 1939 по 1955 рік.

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Про це 3 квітня повідомили російські джерела, опублікувавши відповідне фото.

Точний час і місце, де було зроблено фотографію, не уточнювали, проте на знімку гаубиця розміщена в лісосмузі з піщаним ґрунтом. При цьому гармата, судячи з усього, перебуває в задовільному технічному стані, ймовірно, пройшовши необхідне обслуговування.

Гармата М-30: короткий огляд

122-мм гаубиця М-30 зразка 1938 року — радянська артилерійська система, розроблене наприкінці 1930-х років під керівництвом Ф.Ф. Петрова. Вона широко використовувалася в період Другої світової війни, зокрема Червоною армією в боях проти Вермахту.

На свій час гаубиця поєднувала в собі хорошу мобільність і вогневу міць, що робило її ефективним засобом підтримки піхоти та танкових військ.

Батарея гаубиць М-30. Брестський напрямок 1941 рік Фото: Архивное фото

Технічні характеристики

Калібр: 122 мм

Довжина ствола: 23 калібру (близько 2,8 м)

Маса в бойовому положенні: близько 2 450 кг

Кут піднесення: від -3° до +63°

Дальність стрільби: до 11 800 м

Скорострільність: до 5-6 пострілів на хвилину

Тип боєприпасів: осколково-фугасний (ОФ-461) масою 22 кг

Загалом на свій час М-30 була цілком вдалою розробкою, яку оцінили та німецькі зброярі. На початку війни Вермахт захопив кілька сотень таких гармат і адаптував їх для використання своїми військами, присвоївши їм нове позначення 12,2 cm s.F.H.396(r). Ці гармати використовувалися на різних фронтах, надаючи додаткову вогневу міць німецькій артилерії.

Тим часом, за інформацією оглядачів "Мілітарного", гаубиці М-30 були помічені в лавах ЗС РФ вже у 2024 році. При цьому було опубліковано кадри пошкодженої українськими FPV-дронами гармати.

Нагадаємо, у березні Міноборони РФ нещодавно презентувало нову колісну артилерійську установку 2С44 "Гіацинт-К", яка поєднує в собі елементи артилерійських систем 2С43 "Мальва" і буксированої гармати 2А36 "Гіацинт-Б". На думку західних аналітиків, йдеться про єдиний екземпляр гаубиці, яку продемонстрували на полігоні в Ленінградській області.