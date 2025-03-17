У РФ показали кадри випробувань нової артилерійської установки "Гіацинт-К" (відео)

На думку польських військових оглядачів, імовірно, йдеться про єдиний екземпляр гаубиці, яку продемонстрували на полігоні в Ленінградській області.

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Міністерство оборони РФ нещодавно представило нову колісну артилерійську установку 2С44 "Гіацинт-К", яка поєднує в собі елементи артилерійських систем 2С43 "Мальва" і буксируваної гармати 2А36 "Гіацинт-Б". А днями в мережі було опубліковано відеоролик випробування нової САУ з демонстрацією її можливостей.

Як зазначили в польському Defence24, імовірно, йдеться про єдиний екземпляр, який перебуває на полігоні в Ленінградській області.

Однією з ключових характеристик 2С44 є збільшення дальності стрільби. Якщо для 2С43 "Мальва" дальність варіювалася в межах 24,5-36 км, то нова система здатна вражати цілі на дистанції 29-33 км, а за умови використання нового типу боєприпасів дальність може досягати 50 км.

Крім того, установку оснащено додатковою сітчастою бронею, що підвищує її живучість, зокрема, захищаючи від атак із використанням безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Це рішення стало відповіддю на сучасні загрози, що виникають в умовах посиленого застосування безпілотників на полі бою.

Як і у випадку з попередніми артилерійськими системами на базі 2С43, шасі 2С44 "Гіацинт-К" використовує військову вантажівку БАЗ-6010-027 з трансмісією 8×8 і двигуном ЯМЗ-849 потужністю 500 к.с. Це дає змогу артилерійській установці розвивати швидкість до 80 км/год, що робить її мобільною та здатною оперативно змінювати позиції на полі бою. При цьому, з урахуванням ваги установки близько 20 тонн, мобільність залишається на високому рівні, забезпечуючи необхідну оперативність.

Технічні характеристики 2С44 "Гіацинт-К"

Тип: колісна САУ.

Дальність стрільби: від 29 до 33/40 км, максимальна дальність — 50 км (з використанням нових боєприпасів).

Шасі: військова вантажівка БАЗ-6010-027 з шасі 8×8.

Двигун: ЯМЗ-849, потужність 500 к.с.

Швидкість: до 80 км/год.

Маса: близько 20 тонн.

Обладнання: додаткова сітчаста броня для захисту від атак із БПЛА.

Раніше Фокус писав про складнощі, з якими стикаються виробники САУ "Гіацинт-К". На думку експертів, артилерійські стовбури, які зараз використовуються, ймовірно, були отримані із запасів, що викликає питання щодо серійного виробництва.