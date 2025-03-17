В РФ показали кадры испытаний новой артиллерийской установки "Гиацинт-К" (видео)

По мнению польских военных обозревателей, вероятно, речь идет о единственном экземпляре гаубицы, которую продемонстрировали на полигоне в Ленинградской области.

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Министерство обороны РФ недавно представило новую колесную артиллерийскую установку 2С44 "Гиацинт-К", которая сочетает в себе элементы артиллерийских систем 2С43 "Мальва" и буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б". А на днях в сети был опубликован видеоролик испытания новой САУ с демонстрацией ее возможностей.

Как отметили в польском Defence24, вероятно, речь идет о единственном экземпляре, который находится на полигоне в Ленинградской области.

Одной из ключевых характеристик 2С44 является увеличение дальности стрельбы. Если для 2С43 "Мальва" дальность варьировалась в пределах 24,5-36 км, то новая система способна поражать цели на дистанции 29-33 км, а при использовании нового типа боеприпасов дальность может достигать 50 км.

Кроме того, установка оснащена дополнительной сетчатой броней, что повышает ее живучесть, в частности, защищая от атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это решение стало ответом на современные угрозы, возникающие в условиях усиленного применения беспилотников на поле боя.

Как и в случае с предыдущими артиллерийскими системами на базе 2С43, шасси 2С44 "Гиацинт-К" использует военный грузовик БАЗ-6010-027 с трансмиссией 8×8 и двигателем ЯМЗ-849 мощностью 500 л.с. Это позволяет артиллерийской установке развивать скорость до 80 км/ч, что делает ее мобильной и способной оперативно менять позиции на поле боя. При этом, с учетом веса установки около 20 тонн, мобильность остается на высоком уровне, обеспечивая необходимую оперативность.

Технические характеристики 2С44 "Гиацинт-К"

Тип: колесная САУ.

Дальность стрельбы: от 29 до 33/40 км, максимальная дальность — 50 км (с использованием новых боеприпасов).

Шасси: военный грузовик БАЗ-6010-027 с шасси 8×8.

Двигатель: ЯМЗ-849, мощность 500 л.с.

Скорость: до 80 км/ч.

Масса: около 20 тонн.

Оборудование: дополнительная сетчатая броня для защиты от атак с БПЛА.

Ранее Фокус писал о сложностях, с которыми сталкиваются производители САУ "Гиацинт-К". По мнению экспертов, артиллерийские стволы, которые сейчас используются, вероятно, были получены из запасов, что вызывает вопросы относительно серийного производства.