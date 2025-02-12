ВС РФ в Украине используют новую пушку 2С44 "Гиацинт-К": эксперты отметили главный недостаток (фото)

По словам аналитиков, производство качающихся частей для пушек 2А36/2А37 было прекращено в 1993 году. Стволы, которые сейчас используются, вероятно, были получены из запасов, что вызывает вопросы относительно масштабируемости такого решения.

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Самоходная пушка 2С44 "Гиацинт-К" калибра 152 мм/50 на колесном шасси, недавно пополнила артиллерийский арсенал ВС РФ. Согласно видеорепортажу, показанному 10 февраля в телепрограмме "Вечер с Владимиром Соловьевым", новая артиллерийская система теперь входит в состав 238-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады 8-й гвардейской общевойсковой армии в Украине. Об этом пишут аналитики Army Recognition.

2С44 "Гиацинт-К" служит существенным дополнением к российским артиллерийским подразделениям. Это усовершенствованная версия самоходной гаубицы 2С43 "Мальва" на базе колесного шасси БАЗ-6910-027 "Вощина".

Разработанная АО "ЦНИИ "Буревестник" в Нижнем Новгороде, входящим в Научно-производственную корпорацию "Уралвагонзавод", 2С43 "Мальва" поступила в мелкосерийное производство в 2023 году.

Важно

Модификация "Мальвы": в РФ запустили в серию новую САУ с индексом 2С44 "Гиацинт-К" (фото)

Однако зависимость 2С43 от пушки 2А64 вызвала вопросы по поводу ее ограниченной баллистической дальности. Максимальная дальность стрельбы этой старой системы составляет около 24 км, что значительно ниже дальности современных западных гаубиц 155 мм/52, которые обычно достигают дальности от 30 до 32 км. Неспособность 2С43 соответствовать дальности этих современных систем стала явным ограничением, особенно в контексте текущей динамики поля боя в Украине, где используется оружие стандарта НАТО.

В ответ российские военные предприняли срочную программу модернизации, в результате которой была разработана самоходная пушка 2С44 "Гиацинт-К". Этот вариант оснащен 152-мм/50 буксируемой пушкой 2А36 "Гиацинт-Б", которая имеет гораздо большую 27-литровую зарядную камеру. Усовершенствование конструкции позволяет 2С44 достигать максимальной дальности стрельбы до 30,5 км, что делает ее более конкурентной с артиллерийскими системами НАТО.

Среди снарядов для 2С44 "Гиацинт-К" — дальнобойные 3ОФ59, разработанные для максимального увеличения дальности и воздействия оружия.

Первое публичное появление 2С44 "Гиацинт-К" произошло в декабре 2024 года, когда Министерство обороны России опубликовало кадры с полигона. Крупные планы подтвердили, что ствол пушки 2А36 был адаптирован для использования на шасси 2С44.

Недостатки 2С44 "Гиацинт-К"

2С44 "Гиацинт-К"

Поскольку производство качающихся частей для пушек 2А36/2А37 было прекращено в 1993 году, стволы, которые в настоящее время используются, вероятно, были получены из запасов, что вызывает вопросы о масштабируемости такого решения. Более того, большой размер систем 2С43 и 2С44 остается серьезным недостатком, поскольку это оружие менее маневренно в сравнении с другими артиллерийскими орудиями.

Для того чтобы Россия сохранила конкурентоспособные артиллерийские возможности, ей, возможно, придется перейти на калибр 155 мм, как это уже сделали другие страны, такие как Китай и Северная Корея. Такой переход приведет российскую артиллерию в соответствие со стандартами НАТО и потенциально устранит текущие ограничения, связанные с системами калибра 152 мм.

2С44 "Гиацинт-К" представляет собой заметный шаг в усилиях России по модернизации артиллерии, но ее эффективность в соответствии с современными оперативными требованиями остается предметом дальнейшей разработки и оценки. Война в Украине продолжается, возможности самоходных артиллерийских систем, таких как 2С44, будут играть значительную роль в формировании ландшафта артиллерии с обеих сторон.

Напомним, что в арсенале ВСУ нашлось место пулемету "Максим".

Также сообщалось, что во Франции обанкротилась старейшая оружейная компания Verney-Carron из-за контракта с Украиной.