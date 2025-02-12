Во Франции обанкротилась старейшая оружейная компания Verney-Carron из-за контракта с Украиной

В 2023 году компания подписала договор на поставку 12 000 винтовок и 600 40-мм подствольных гранатометов. Однако, по информации BFM TV, контракт не был подтвержден.

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Одна из старейших оружейных компаний Франции Verney-Carron, основанная более 200 лет назад, начала процедуру банкротства. Как сообщила телекомпания BFM TV, причиной финансового кризиса стал контракт с Украиной на поставку стрелкового оружия на сумму 36 млн евро, который "так и не был подтвержден".

Слушание по делу Verney-Carron состоится 12 февраля 2025 года, говорится в пресс-релизе французской группы Cybergun, которая с 2022 года владеет 65% акций компании.

Сообщается, что Verney-Carron несет финансовые потери уже несколько лет. В 2023 году чистые убытки составили 4,54 млн евро, при этом объем продаж достиг 5,45 млн евро.

В ноябре того же года компания подписала контракт с украинским государственным предприятием "Укрспецэкспорт" на поставку 12 000 винтовок и 600 40-мм подствольных гранатометов. Поставка первой партии ожидалась в начале 2024 года, а завершение поставок — через шесть месяцев после подписания соглашения. Однако контракт не был подтвержден, что стало одной из причин финансовых трудностей Verney-Carron.

Ухудшение дел привело к тому, что в начале декабря 2024 года компания была вынуждена уволить большую часть сотрудников на три месяца из-за отсутствия заказов и нехватки средств.

В то же время попытки Verney-Carron выйти на рынок малокалиберного оружия также не привели к увеличению продаж. А попытки в последние годы продвинуть на рынок свою штурмовую винтовку VCD15 (5.56 и .300 AAC), снайперскую винтовку VCD10 (7,62×51 мм) и 40-мм подствольные гранатометы LP40 оказались недостаточными для спасения бизнеса.

Кратко о компании Verney-Carron

Verney-Carron – старейшая французская оружейная компания, которая специализируется на производстве гладкоствольного и нарезного оружия, а также амуниции для Национальной полиции и жандармерии Франции.

Ее история начинается в 1800 году в городе Сент-Этьен. Основателем стал Клод Верней, выходец из семьи, занимавшейся оружейным делом на протяжении нескольких поколений. В 1820 году его ружье с гравировкой принесло ему победу в конкурсе Concours d'Armurerie, что послужило отправной точкой в создании собственной оружейной мастерской.

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В сложные 1930-е годы ассортимент производства был расширен за счет рыболовного снаряжения, велосипедов и спортивных товаров, что помогло компании пережить экономический кризис. После Второй мировой войны Verney-Carron укрепила свои позиции в оружейной отрасли, объединившись с несколькими мастерскими. В 1954 году фирма получила лицензию на выпуск полуавтоматического гладкоствольного ружья итальянской разработки, что стало важным шагом в ее истории.

Компания прославилась выпуском первой серийной французской вертикалки Sagittaire в 1966 году, которая стала лидером продаж. В 1985 году появилась облегченная версия ружья с алюминиевой коробкой, а в 1989 году Verney-Carron представила модель Impact, которая увеличила продажи нарезного оружия. В 2000 году был выпущен первый французский газоотводный карабин Impact Auto.

Ранее сообщалось, что французские истребители Mirage 2000-5F хорошо показали себя в борьбе с иранскими беспилотниками типа "Шахед". Как сообщил начальник штаба Воздушно-космических сил Франции генерал Жером Белланже, в ходе операций в Красном море самолеты уничтожили около 10 БПЛА хуситов.