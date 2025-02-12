У Франції збанкрутувала найстаріша збройова компанія Verney-Carron через контракт з Україною

У 2023 році компанія підписала договір на постачання 12 000 гвинтівок і 600 40-мм підствольних гранатометів. Однак, за інформацією BFM TV, контракт не було підтверджено.

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Одна з найстаріших збройових компаній Франції Verney-Carron, заснована понад 200 років тому, розпочала процедуру банкрутства. Як повідомила телекомпанія BFM TV, причиною фінансової кризи став контракт з Україною на постачання стрілецької зброї на суму 36 млн євро, який "так і не був підтверджений".

Слухання у справі Verney-Carron відбудеться 12 лютого 2025 року, йдеться у пресрелізі французької групи Cybergun, яка з 2022 року володіє 65% акцій компанії.

Повідомляється, що Verney-Carron зазнає фінансових втрат уже кілька років. У 2023 році чисті збитки склали 4,54 млн євро, при цьому обсяг продажів досяг 5,45 млн євро.

У листопаді того ж року компанія підписала контракт з українським державним підприємством "Укрспецекспорт" на постачання 12 000 гвинтівок і 600 40-мм підствольних гранатометів. Постачання першої партії очікували на початку 2024 року, а завершення поставок — через шість місяців після підписання угоди. Однак контракт не було підтверджено, що стало однією з причин фінансових труднощів Verney-Carron.

Погіршення справ призвело до того, що на початку грудня 2024 року компанія була змушена звільнити більшу частину співробітників на три місяці через відсутність замовлень і брак коштів.

Водночас спроби Verney-Carron вийти на ринок малокаліберної зброї також не привели до збільшення продажів. А спроби в останні роки просунути на ринок свою штурмову гвинтівку VCD15 (5.56 і .300 AAC), снайперську гвинтівку VCD10 (7,62×51 мм) і 40-мм підствольні гранатомети LP40 виявилися недостатніми для порятунку бізнесу.

Коротко про компанію Verney-Carron

Verney-Carron — найстаріша французька збройова компанія, яка спеціалізується на виробництві гладкоствольної й нарізної зброї, а також амуніції для Національної поліції та жандармерії Франції.

Її історія починається 1800 року в місті Сент-Етьєн. Засновником став Клод Верней, виходець із сім'ї, що займалася збройовою справою впродовж кількох поколінь. У 1820 році його рушниця з гравіюванням принесла йому перемогу в конкурсі Concours d'Armurerie, що стало відправною точкою у створенні власної збройової майстерні.

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У складні 1930-ті роки асортимент виробництва було розширено за рахунок рибальського спорядження, велосипедів і спортивних товарів, що допомогло компанії пережити економічну кризу. Після Другої світової війни Verney-Carron зміцнила свої позиції в збройовій галузі, об'єднавшись з кількома майстернями. У 1954 році фірма отримала ліцензію на випуск напівавтоматичної гладкоствольної рушниці італійської розробки, що стало важливим кроком в її історії.

Компанія прославилася випуском першої серійної французької вертикалки Sagittaire 1966 року, яка стала лідером продажів. У 1985 році з'явилася полегшена версія рушниці з алюмінієвою коробкою, а в 1989 році Verney-Carron представила модель Impact, яка збільшила продажі нарізної зброї. У 2000 році було випущено перший французький газовідвідний карабін Impact Auto.

Раніше повідомлялося, що французькі винищувачі Mirage 2000-5F добре показали себе в боротьбі з іранськими безпілотниками типу "Шахед". Як повідомив начальник штабу Повітряно-космічних сил Франції генерал Жером Белланже, під час операцій у Червоному морі літаки знищили близько 10 БПЛА хуситів.