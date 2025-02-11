Mirage 2000 сбили до десятка "Шахедов": истребители доказали свою эффективность (видео)

Для поражения иранских беспилотников самолеты использовали авиационную ракету класса "воздух-воздух" MICA, которая входит в арсенал штатного вооружения Mirage 2000.

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Французские истребители Mirage 2000-5F успешно противостоят иранским дронам-камикадзе типа Shahed. Во время патрулирования в районе Йемена над Красным морем истребители уничтожили около 10 БПЛА, сообщил начальник штаба Воздушно-космических сил Франции генерал Жером Белланже.

Генерал подчеркнул, что Mirage 2000-5F и Rafale показали высокую эффективность против беспилотников-камикадзе, что особенно важно с учетом передачи этих самолетов Украине.

"Я поздравляю наши боевые экипажи, которые участвуют в операциях и недавно уничтожили почти десять беспилотников, в частности в Красном море. Качество наших систем вооружения и опыт наших экипажей в очередной раз продемонстрировали свою оперативную эффективность", — заявил Белланже.

В сети появились и кадры боевой работы истребителей. На опубликованном видео французские истребители атакуют дроны противника ракетами "воздух-воздух" MICA.

Напомним, 6 февраля 2025 года первые Mirage 2000-5F прибыли в Украину. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что украинские летчики, прошедшие подготовку во Франции, теперь будут использовать эти самолеты для защиты воздушного пространства Украины.

По информации телеканала RTL, Украина запросила 12 истребителей, однако Avionslegendaires.net сообщает, что Франция может передать от 12 до 20 машин. Перед отправкой самолеты прошли модификацию, позволяющую применять вооружение по наземным целям.