Mirage 2000 збили до десятка "Шахедів": винищувачі довели свою ефективність (відео)

Для ураження іранських безпілотників літаки використовували авіаційну ракету класу "повітря-повітря" MICA, яка входить до арсеналу штатного озброєння Mirage 2000.

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Французькі винищувачі Mirage 2000-5F успішно протистоять іранським дронам-камікадзе типу Shahed. Під час патрулювання в районі Ємену над Червоним морем винищувачі знищили близько 10 БПЛА, повідомив начальник штабу Повітряно-космічних сил Франції генерал Жером Белланже.

Генерал наголосив, що Mirage 2000-5F і Rafale показали високу ефективність проти безпілотників-камікадзе, що особливо важливо з огляду на передання цих літаків Україні.

"Я вітаю наші бойові екіпажі, які беруть участь в операціях і нещодавно знищили майже десять безпілотників, зокрема в Червоному морі. Якість наших систем озброєння та досвід наших екіпажів вкотре продемонстрували свою оперативну ефективність", — заявив Белланже.

У мережі з'явилися і кадри бойової роботи винищувачів. На опублікованому відео французькі винищувачі атакують дрони противника ракетами "повітря-повітря" MICA.

Нагадаємо, 6 лютого 2025 року перші Mirage 2000-5F прибули в Україну. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що українські льотчики, які пройшли підготовку у Франції, тепер використовуватимуть ці літаки для захисту повітряного простору України.

За інформацією телеканалу RTL, Україна запросила 12 винищувачів, проте Avionslegendaires.net повідомляє, що Франція може передати від 12 до 20 машин. Перед відправленням літаки пройшли модифікацію, що дозволяє застосовувати озброєння по наземних цілях.