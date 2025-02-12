Оружие 19 века против современных дронов: бойцы ВСУ нашли место пулемету "Максим" (фото)

Несмотря на ограниченную дальность стрельбы в умелых руках пулемет-ветеран остается опасным для врага.

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На передовой, где ежедневно идет борьба за каждый метр украинской земли, бойцы 21-й отдельной механизированной бригады используют неожиданное оружие против современных российских дронов – легендарный пулемет "Максим", разработанный еще в XIX веке. История украинских защитников, которые смогли сбить "Шахед" из пулемета, пережившего две мировые войны, была опубликована 12 февраля на странице бригады.

Несмотря на ограниченную дальность стрельбы в 800 метров, пулемет, разработанный в далеком 1883 году, оказался эффективным средством против воздушных угроз. Военнослужащие Владимир и Петр рассказали об одном эпизоде, где пулемет-ветеран проявил себя с лучшей стороны.

Пулемет "Максим" на вооружении украинских бойцов Фото: Facebook

"Это была обычная смена, наше первое дежурство на этой позиции. Когда началась дроновая атака, по тому шахеду стреляли с шести позиций, но в результате оказалось, что именно мы его сбили", — поделился солдат.

Этот случай подтверждает: старое оружие в умелых руках остается опасным для врага. Однако бойцы не скрывают, что мечтают о более мощных системах ПВО.

Бойцы Владимир и Петр рассказывают о боевой работе на передовой Фото: Facebook

"Хотелось бы что-то мощнее, ДШК или Каник, тогда могли бы сбивать больше целей", – признается Петр.

Его сослуживец Владимир с горечью рассказал, что когда не удается поразить цель, то беспилотник несет угрозу жителям города, и это осознавать тяжело.

"… Этот дрон летит дальше, если он все же долетает до города, ты понимаешь, что он угрожает чьей-то жизни, угрожает мирным людям, это самое тяжелое", — сказал боец.

Ранее мы писали об украинском военнослужащем с позывным "Десант". Боец прошел боевое крещение в Бахмуте, где проявились все качества настоящего воина — стойкость, решимость и готовность к самопожертвованию.