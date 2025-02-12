"Летело все, что можно": боец ВСУ рассказал о своем боевом крещении в Бахмуте (фото)

В ожесточенных боях за город-крепость военнослужащий с позывным "Десант" прошел первое испытание, где проявились все качества настоящего бойца — стойкость, решимость и готовность к самопожертвованию.

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Украинский военнослужащий Денис с позывным "Десант" прошел боевое крещение в боях за Бахмут, где ему пришлось пережить первые потери в рядах своих сослуживцев. Именно там проявился сильный характер бойца, который не только помогает переносить тяготы службы, но и спасать жизни. О боевом пути украинского защитника говорится в материале ГПСУ.

Денис получил свой позывной благодаря инициалам ВДВ в паспорте, а первые испытания на прочность прошли в Бахмуте. Там он продемонстрировал все те качества, которые отличают настоящего бойца — стойкость, решимость и готовность к самопожертвованию. Вспоминая тот момент, Денис рассказал о первой потере побратима на поле боя.

Украинский военнослужащий с позывным "Десант" Фото: ГПСУ

"Мы затянули его в подвал. Отстреливались и одновременно пытались оказать помощь. Ранение было тяжелое. Мы сделали все, что могли, но эвакуации он, к сожалению, не дождался… Мы пытались отвлечь внимание противника, чтобы дать медикам добраться до раненого, но враг начал крыть из минометов. Только ребята выдвигались, в их сторону летело все, что можно. За это время наш побратим умер от травм", — рассказывает боец.

После Бахмута "Десант" отправился в Клещеевку, где получил опыт совместной боевой работы со штурмовиками. По его словам, бойцы не только воевали, но и тренировались, оттачивая навыки ведения боя в различных условиях.

В настоящее время "Десант" защищает позиции под Волчанском Фото: ГПСУ

Затем была ротация и обучение за рубежом — в Великобритании и Германии. Этот опыт позволил Денису вернуться на фронт еще более подготовленным, и теперь он служит командиром отделения в составе бригады "Гарт", действующей под Волчанском.

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"Любые попытки движения противника мы сразу пресекаем огнем на поражение. Здесь интенсивность боев, конечно же, меньше, чем была в Бахмуте, однако попыток изменить ситуацию в свою пользу враг не оставляет", — рассказал "Десант".

По его словам, бойцы выкладываются на полную, поэтому несмотря на усилия противника, его попытки продвижения остаются безуспешными.

Напомним, военнослужащий ВСУ Александр Матяш раскритиковал подход к мобилизации, который предусматривает специальные контракты для украинцев в возрасте 18-24 лет. По его словам такие граждане смогут подписывать контракт только на год, после чего будут иметь возможность уволиться. В то время тогда как те, кто уже три года находится на передовой, такой опции не имеют.