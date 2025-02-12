"Пушка творит чудеса": экипаж танка PT-91 рассказал о боевой мощи польской машины (фото)

По словам украинских бойцов, танк способен выполнять на поле боя те задачи, которые не под силу даже артиллерии. Однако для этого необходимо "чувствовать" бронемашину и действовать слаженно.

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Экипаж танка PT-91 Twardy, полученного от Польши, рассказал о преимуществах машины в ходе выполнения боевых задач. В частности, бойцы 117-й ОМБр на Запорожском направлении отметили огневую мощь польского танка, который способен уничтожить позиции противника с дистанции в 300 метров. Об этом 12 февраля сообщили в Defence24.

Украинский экипаж в целом положительно отзывался о "Твердом", отмечая мощь 125-мм танковой пушки, надежность силового агрегата PZL-Wola S-12U, и современную систему управления огнем, которая в сочетании с тепловизором позволяет вести точный огонь на дальних дистанциях.

"Танковая пушка калибра 125 мм, стреляющая прямой наводкой, способна творить настоящие чудеса. Представьте, что танк находится в 200-300 метрах от вражеского укрытия и "взрывает" его – что будет чувствовать противник? Танк – это мощная машина, и он сделает работу, которую не сможет сделать никто другой – ни минометы, ни артиллерия", — подчеркнул украинский танкист.

Важно

Польский танк на службе ВСУ: как проявил себя на поле боя PT-91 Twardy (фото)

Между тем сами характеристики машины не гарантируют преимущество на поле боя — важен боевой опыт, навыки, слаженность действий, а также необходимо "чувствовать" бронемашину. Если пренебречь этим, то даже самое надежное и эффективное оборудование не принесет результата.

Поэтому командир экипажа с позывным "Цезарь" отметил подготовку бойцов, которую проходили под руководством польских специалистов.

Экипаж украинского PT-91 готовит танк к бою Фото: АрміяInform

Танк PT-91 с дополнительной защитой от БПЛА Фото: АрміяInform

Экипаж также рассказал, насколько важно правильно проверить машину перед вступлением в бой, поскольку любая неисправность может вывести ее из строя. Они вспоминают ситуацию, когда при приближении к российским позициям на расстояние 100 метров и производстве выстрела им пришлось немедленно отступить из-за обнаружения неустановленной поломки.

Также важно адекватно оценивать угрозы со стороны противника, так как в современной войне у танка много врагов — от беспилотников типа "Ланцет" до противотанковых комплексов "Корнет" и мин. Чтобы уменьшить риски, PT-91 был оснащен дополнительными модулями динамической защиты "Контакт-1" и "Нож" и защитными экранами.

Ранее украинские танкисты рассказали об особенностях модернизированных танков PT-91 Twardy. По словам бойцов, машина имеет отличия от советских Т-72, в частности оптику, двигатель и другие системы.