"Гармата творить дива": екіпаж танка PT-91 розповів про бойову міць польської машини (фото)

За словами українських бійців, танк здатен виконувати на полі бою ті завдання, які не під силу навіть артилерії. Однак для цього необхідно "відчувати" бронемашину і діяти злагоджено.

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Екіпаж танка PT-91 Twardy, отриманого від Польщі, розповів про переваги машини під час виконання бойових завдань. Зокрема, бійці 117-ї ОМБр на Запорізькому напрямку відзначили вогневу міць польського танка, який здатний знищити позиції супротивника з дистанції в 300 метрів. Про це 12 лютого повідомили в Defence24.

Український екіпаж загалом позитивно відгукувався про "Твердий", відзначаючи міць 125-мм танкової гармати, надійність силового агрегату PZL-Wola S-12U, і сучасну систему управління вогнем, яка у поєднанні з тепловізором дає змогу вести точний вогонь на далеких дистанціях.

"Танкова гармата калібру 125 мм, що стріляє прямим наведенням, здатна творити справжні дива. Уявіть, що танк перебуває за 200-300 метрів від ворожого укриття і "підриває" його — що відчуватиме противник? Танк — це потужна машина, і він зробить роботу, яку не зможе зробити ніхто інший — ні міномети, ні артилерія", — підкреслив український танкіст.

Важливо

Польський танк на службі ЗСУ: як проявив себе на полі бою PT-91 Twardy (фото)

Тим часом самі характеристики машини не гарантують перевагу на полі бою — важливий бойовий досвід, навички, злагодженість дій, а також необхідно "відчувати" бронемашину. Якщо знехтувати цим, то навіть найнадійніше та найефективніше обладнання не принесе результату.

Тож командир екіпажу з позивним "Цезар" відзначив підготовку бійців, яку проходили під керівництвом польських фахівців.

Екіпаж українського PT-91 готує танк до бою Фото: АрміяInform

Танк PT-91 з додатковим захистом від БПЛА Фото: АрміяInform

Екіпаж також розповів, наскільки важливо правильно перевірити машину перед вступом у бій, оскільки будь-яка несправність може вивести її з ладу. Вони згадують ситуацію, коли під час наближення до російських позицій на відстань 100 метрів і здійснення пострілу їм довелося негайно відступити через виявлення невстановленої поломки.

Також важливо адекватно оцінювати загрози з боку противника, оскільки в сучасній війні у танка багато ворогів — від безпілотників типу "Ланцет" до протитанкових комплексів "Корнет" і мін. Щоб зменшити ризики, PT-91 був оснащений додатковими модулями динамічного захисту "Контакт-1" і "Ніж" та захисними екранами.

Раніше українські танкісти розповіли про особливості модернізованих танків PT-91 Twardy. За словами бійців, машина має відмінності від радянських Т-72, зокрема оптику, двигун та інші системи.