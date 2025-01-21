Польський танк на службі ЗСУ: як проявив себе на полі бою PT-91 Twardy (фото)

За словами бійців, техніка часто застосовується в ситуаціях, де необхідно вести вогонь прямим наведенням. В одному з епізодів, PT-91 за день тричі виїхав на завдання, знищивши позиції противника практично впритул.

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Уже понад два роки польські танки PT-91 Twardy перебувають на озброєнні Сил оборони України. Ці машини ефективно застосовуються проти російських військ, особливо на Покровському напрямку, де вони зупиняють наступальні дії противника. Про те як поводиться польська машина на полі бою та як переваги танка допомагають виконувати екіпажу бойові завдання розповів командир танкового взводу Андрій в інтерв'ю АрміяInform.

Танк PT-91 Twardy є модернізованою версією радянського Т-72. Машина оснащена динамічним захистом ERAWA, що охоплює 400 захисних блоків із покриттям, які знижують видимість в інфрачервоному і радіолокаційному діапазонах. Також встановлено додаткові елементи бронювання, що захищають від осколків, ударів протитанкових ракет і, звичайно ж, безпілотників.

Танк оснащений 125-мм гладкоствольною гарматою, кулеметом Калашникова (7,62 мм) і зенітним кулеметом (12,7 мм). Однак через розвиток БПЛА і сучасні загрози зенітний кулемет практично не використовується. Для захисту від повітряних атак танки обладнані "мангальними" конструкціями й системами пуску димових гранат.

Танкісти стверджують, що ходова частина танка працює стабільно, а ґрунтовою дорогою український мехвод "вичавив" з машини максимальні 60 км/год.

Танк PT-91 Twardy у комлпектації ЗСУ Фото: АрміяInform

Бойова робота "Твердого"

Командир розповів, що танк може працювати як із закритих позицій, так і прямим наведенням по противнику. На Покровському напрямку, де щільність боїв висока, танки частіше працюють на дистанції 200-1000 метрів, вражаючи цілі з високою точністю. Серед цілей — ворожа техніка, бліндажі, укриття та піхота противника.

В одному з епізодів, зазначив Андрій, танковий екіпаж за день тричі виходив на бій. На дистанції 200 метрів танкісти знищували ворожі позиції, що підтверджувалося радіоперехопленнями, де було чути, що росіяни розлючені. Також були випадки роботи із закритих позицій, наприклад, ураження танка і БМП ворога на відстані 8 кілометрів.

За словами командира, на Донеччині найчастіше доводиться вести вогонь прямим наведенням — це зумовлено високою інтенсивністю бойових дій і використанням штурмових груп противника на різних ділянках фронту.

Український військовослужбовець розповів про бойову роботу PT-91 Фото: АрміяInform

"Ми знищуємо ворога з філігранною точністю. Ще не було такого, щоб виявлену ціль не було уражено. Немає суттєвої різниці, чи це малі піхотні групи, які наступають у "сірій зоні", чи окремо взята одиниця ворожої техніки. Є координати, наведення на ціль і бум!" — наголосив Андрій.

Польські танки PT-91 Twardy продемонстрували та свої захисні якості. В одному бою машина витримала влучання протитанкової ракети. Танк загорівся, але екіпаж уцілів і зумів дістатися до розташування.

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Робоча конячка з Польщі: екіпаж танка PT-91 Twardy розповів про бойові якості машини (фото)

Раніше повідомлялося, що два польські танки PT-91 Twardy витримали удари до семи протитанкових керованих ракет, але так і не були знищені. Такий результат став можливий завдяки динамічному захисту польського походження ERAWA-1.