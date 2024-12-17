Робоча конячка з Польщі: екіпаж танка PT-91 Twardy розповів про бойові якості машини (фото)

Польський PT-91 являє собою модернізацію радянського танка Т-72М1 з поліпшеним бронезахистом, системою управління вогнем і надійним двигуном. За словами танкістів, його 125-мм гармата пострілом прямим наведенням "може наробити серйозних чудес".

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Екіпаж танка PT-91 Twardy зі 117-ї окремої механізованої бригади ЗСУ пройшов інтенсивне навчання в Польщі і вже в Україні довів боєздатність "Твердого" в складних умовах. В інтерв'ю АрміяInform танкісти розповіли про те, як сильні сторони машини проявилися в боях з окупантами в Донецькій області.

Українські танкісти високо оцінили підготовку в Польщі на модернізованих танках PT-91. Поляки, за словами командира екіпажу з позивним "Цезар", намагалися дати максимум практичних знань, необхідних для виконання завдань у реальних бойових діях. Однак після повернення на батьківщину екіпажу довелося довчатися вже на практиці, включно з боями в Запоріжжі.

"Вони великі молодці, якщо чесно. По-людськи хотіли нам пояснити — так, щоб і елементарно, і толково. Не для проформи, не для того, щоб папірці здати, а саме для того, щоб ми змогли потім на цьому танку реально воювати", — зазначив навідник із позивним навідник "Прораб".

PT-91 Twardy у бою

Танк PT-91 Twardy являє собою польську модернізацію радянського Т-72М1 з поліпшеним бронезахистом, системою управління вогнем і надійним двигуном. Екіпаж зазначає, що техніка проявляє себе з найкращого боку за умови повної справності.

Екіпаж також високо оцінює бойові якості PT-91 Twardy, особливо 125-мм танкову гармату, здатну з високою точністю знищувати ворожі укріплення, техніку і живу силу.

"125 калібр прямим наведенням може наробити серйозних чудес. Уявіть, що танк перебуває за 300, за 200 метрів до ворожого укриття і "розбирає" його — які будуть відчуття у ворога? Танк є страшна машина, і вона зробить таку роботу, яку не виконає більш ніхто — ні міномети, ні артилерія", — пояснив командир екіпажу.

Танк PT-91 Twardy ЗСУ Танк PT-91 Twardy ЗСУ Танк PT-91 Twardy ЗСУ Танк PT-91 Twardy ЗСУ Танк PT-91 Twardy ЗСУ Український екіпаж танка PT-91 Український екіпаж танка PT-91 Український екіпаж танка PT-91 Захисні екрани танка PT-91 Twardy

Однак ця техніка потребує догляду та ретельного технічного обслуговування, щоб не опинитися в небезпечній ситуації в критичний момент. Командир екіпажу розповів про один бойовий епізод, коли після першого пострілу по позиції противника, вони змушені були відкотитися через поломку.

"Сама машина, якщо в справному стані, то дуже хороша. Якщо хороша техніка якісно відремонтована, то вона себе добре і покаже. Якщо хоч щось хоч трохи не працює — то це вже все", — зізнаються танкісти.

Водночас у танка в сучасній війні багато ворогів — це FPV-дрони, боєприпаси, що баражують, як-от російський "Ланцет", протитанкові ракетні комплекси "Корнет" і міни.

Для захисту PT-91 використовують композитну броню, динамічний захист, а також засоби РЕБ і захисні екрани. Бійці зазначають, що екрани з'явилися відносно недавно, але вже не раз рятували життя. Спочатку вони були саморобними, але потім стали постачати заводські зразки, якими тепер оснащені всі танки на передовій. Завдяки цим новаціям і вдосконаленням і без того міцний горішок із Польщі Twardy став ще твердішим, наголосили танкісти.

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"Втратили лише один": аналітик дослідив придатність танка PT-91 Twardy до війни в Україні

Раніше ми писали про один бойовий епізод за участю танка PT-91 Twardy. Під час бою дві машини витримали удари 6-7 протитанкових керованих ракет, але так і не були знищені.